Как выглядят 7 самых опасных дорог в мире, от которых мурашки по коже

Дороги посреди горной местности – всегда большое испытание для водителей. Оползни, снежные бури, переполненные грузовики – неполный перечень опасностей, которые можно встретить на своем пути.

Однако какие роскошные пейзажи открываются во время путешествий на автомобиле в горах. OBOZREVATEL собрал 7 самых опасных дорог в мире, которые проверяют мастерство вождения.

Байбурт шоссе D915, Турция

Шоссе Байбурта было построено более ста лет назад на склоне горы Соганли. Его общая протяженность 179 км, но участок между городами Оф и Байбурт заставляет водителей очень медленно двигаться на холмах. Ужасный серпантин состоит из 29 поворотов, между которыми нет отбойников.

Шоссе Сычуань-Тибет, Китай

На дороге от города Чэнду к тибетскому поселку Лхаса водителей поджидает множество крутых поворотов, опасных лавин и оползней. Однако здесь можно наблюдать удивительные пейзажи через окно собственного автомобиля. Ходят легенды, что во время строительства шоссе погибло более 1000 рабочих, но и сейчас дорога продолжает уносить жизни автомобилистов.

Дорога в Северном Юнгасе, Боливия

Этот отрезок называют "дорогой смерти". Он соединяет Лос-Юнгас с боливийской столицей Ла-Пас. Дорога была построена в 1930-х годах парагвайскими заключенными. Ежегодно здесь погибают почти 300 людей, но экстремалы едут сюда, чтобы получить дозу адреналина.

Тоннель Гуолянь, Китай

Тоннель высоко в горах Тайхан на протяжении пяти лет вручную выбивали местные мужчины. Горные перевалы переплетаются с опасными обрывами и крутыми поворотами, но вид со скалы поражает туристов.

Каракорумское шоссе "Дружба", Китай-Пакистан

Шоссе Каракорум расположено на высоте 4714 метров над уровнем моря, оно стало самой высокой асфальтированной дорогой на планете. Рукотворный путь называют "восьмым чудом света". Автомагистраль не раз разрушалась из-за сильных оползней.

Перевал Зоджи-Ла, Индия

Магистраль расположена в удивительном месте, окружена двумя речными бассейнами, но закрыта шесть месяцев в году из-за серьезных снегопадов. Дорога пролегает на высоте 3528 метров над уровнем моря, поэтому важно не задерживаться на самой высокой точке, поскольку можно ощутить недостаток кислорода.

Шоссе Гана, Гавайи

Гана – один из самых дьявольских маршрутов на Земле. Шоссе соединяет города Кахулуи и Гану. Его труднопроходимость состоит не только из узких дорожек, но и многочисленных поворотов, а также сложных мостов, большинство из которых совсем старые.

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