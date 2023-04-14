Несмотря на цивилизацию: где до сих пор живут дикие племена, некоторые готовы убивать иностранцев

Строятся города, люди отправляются в космос, Илон Маск близится к колонизации Марса. А в это время в разных уголках планеты все еще живут дикие племенные народы, не признающие дары цивилизации. Некоторые из них дружелюбны, другие готовы убить любого чужеземца. Самые колоритные из них в подборке OBOZREVATEL .

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Химбо (Намибия)

Это полукочевое племя сотни лет живет среди пустынь Намибии. Оно довольно дружелюбное и без особой надобности не проявляет никакой агрессии. Туристы, исследователи и фотографы могут найти общий язык с этим народом с помощью местных гидов. Жители поселений с радостью встречают новых гостей. При этом правила и обычаи Химбы не изменялись уже несколько столетий. Здесь до сих пор собственноручно шьют одежду, женятся по расчету и подчиняются вождю. Телефоны, электричество или другие блага цивилизации здесь не признаются.

Баяка (Конго)

Для большинства ученых эти племена существуют под названием пигмеи. Однако сами жители джунглей называют себя баяками. Это дикий, но очень приветливый народ, который много веков провел среди густых лесов. Именно здесь они чувствуют себя в абсолютной безопасности. Питаются тем, что могут поймать или найти. Это мелкие и крупные животные, ягоды, листья. Лекарство добывают тем же методом. Туристам на глаза они редко попадаются, ведь невероятно хорошо умеют прятаться среди зелени. Однако гиды проводят экскурсии и знакомят иностранцев с обычаями этих людей. Посетителей они не боятся, потому и не нападают на них.

Однако следует отметить, что пигмеи все же немного изменили свой быт в последние годы. Они начали покупать одежду и иногда приходят в ближайшие села за продуктами и вещами. Зарабатывают они в основном на туристах, проводя обряды и устраивая развлекательные программы. Отличить басней среди других жителей Конго очень просто – их выделяет довольно низкий рост. Это одна из причин, почему племена так интересны исследователям.

Чимбу (Новая Гвинея)

Для этого народа встреча с цивилизацией была огромным шоком. Жители отдаленных районов Папуа до 1980 года не встречали современных людей. Они питались тем, что смогут добыть, шили одежду из шкур животных и жили в небольших домиках, сделанных из веток деревьев и листьев. Однако Новая Гвинея в конце XX века стала быстро разрастаться и диким народам пришлось постоянно искать себе новое место. Изменения претерпел и быт Чимбу. Из-за уничтожения лесов пришлось зарабатывать на еду. Делают они это с помощью туристов, для которых проводят обряд Духов, раскрашивая себя в скелеты.

Хули (Новая Гвинея)

Самый большой племенной народ Папуа насчитывает уже более 150 тысяч человек. Здесь есть своя примитивная политическая и экономическая системы, разделение на кланы и государственное устройство. При этом хулийцы очень упорно общаются с другими людьми и даже принимают участие в жизни Новой Гвинеи. Они выступают на фестивалях, проводят экскурсии, свободно говорят на нескольких местных языках.

Это племя не отказывается полностью от преимущества жизни в цивилизации. Здесь можно увидеть обычную одежду, еду из супермаркетов и даже удобные матрасы. При этом жители Папуа не изменяют давним традициям своего народа и старым правилам.

Догоны (Мале)

В западной части Африки обитают коренные племена догоны. Интересно, что эта местность очень привлекает историков. Здесь в горах можно найти уникальные настенные росписи. Некоторые из рисунков датируются 13-14 веками. На них были изображены не только обыденные процессы местной жизни, но и астрономические расчеты и карты. Однако сейчас эти племена утратили свою влиятельность. Они живут в стороне от людей, зарабатывают на экскурсиях и продаже сувениров.

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