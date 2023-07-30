Удивительный Мадагаскар: 14 фактов об экзотической стране из мультфильма

Что вы слышали о Мадагаскаре? Это та самая экзотическая страна из невероятно популярного мультфильма, в которой проживают зебры, бегемоты и львы? А что, как все там гораздо интереснее, хоть и вышеназванные животные никогда не были на этом острове? Давайте разберемся.

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Мадагаскар считается самой большой страной среди тех, что занимают один остров. Чтобы понять его масштабы, представьте две Великобритании или пять Исландий. В общей сложности площадь государства составляет более 587 тысяч квадратных километров, а береговая линия простирается почти на 5 тысяч километров.

Чтобы понять его масштабы, представьте две Великобритании или пять Исландий. В общей сложности площадь государства составляет более 587 тысяч квадратных километров, а береговая линия простирается почти на 5 тысяч километров. Ученые полагают, что Мадагаскар – первый на земле остров. Он миллионы лет назад откололся от суперконтинента Гондваны. И хотя сейчас территориально страну относят к Африке, но изначально она была приближена к Индии.

Основная часть населения острова – малагасийцы . Это коренной народ Мадагаскара. Неудивительно, что их язык – главный государственный. Кстати, в переводе название страны означает "край земли". Связано это с тем, что индийские племена, которые первыми заселили эту территорию, считали, что дальше ничего, кроме океана, нет.

. Это коренной народ Мадагаскара. Неудивительно, что их язык – главный государственный. Кстати, в переводе название страны означает "край земли". Связано это с тем, что индийские племена, которые первыми заселили эту территорию, считали, что дальше ничего, кроме океана, нет. Долгое время Мадагаскр был колонией Франции, поэтому сегодня французский язык является вторым государственным на этом острове. Им владеют практически все, но в общении используют достаточно редко. Все-таки малагасийский для этих людей родной.

А теперь перейдем к опровержению мифов. На Мадагаскаре не водятся львы, пингвины, бегемоты, жирафы и зебры. Однако здесь немало других животных, которых невозможно встретить ни в одном другом уголке мира. К примеру, зебу – вид коров, которых считают священными животными. Кроме того, здесь очень много лемуров. И это далеко не дружелюбные пушистики, они могут быть агрессивными по отношению к людям. Самые же крупные хищники острова – ямки. У них тело кошки и нос, как у собак. Поэтому они выглядят как настоящие "котопсы".

Однако здесь немало других животных, которых невозможно встретить ни в одном другом уголке мира. К примеру, зебу – вид коров, которых считают священными животными. Кроме того, здесь И это далеко не дружелюбные пушистики, они могут быть агрессивными по отношению к людям. Самые же крупные хищники острова – ямки. У них тело кошки и нос, как у собак. Поэтому они выглядят как настоящие "котопсы". Зелени здесь тоже немало. В общей сложности на острове можно увидеть 15 тысяч видов растений, среди которых – разнообразные пальмы, орхидеи и необычные баобабы. Мадагаскар может похвастаться обилием заповедных зон, а также 20 национальными парками, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как и многие подобные острова, Мадагаскар страдает от тотального уничтожения леса . С момента, когда здесь заселились первые люди, исчезло уже около 90% деревьев. И эта цифра ежегодно растет под влиянием вырубки лесов ради древесины или расчистки территории под застройку. И чем сильнее развивается туристический бизнес и быстрее строятся новые отели, тем беднее становятся флора и фауна этого удивительного региона.

. С момента, когда здесь заселились первые люди, исчезло уже около 90% деревьев. И эта цифра ежегодно растет под влиянием вырубки лесов ради древесины или расчистки территории под застройку. И чем сильнее развивается туристический бизнес и быстрее строятся новые отели, тем беднее становятся флора и фауна этого удивительного региона. Жители Мадагаскара очень суеверные люди. Они верят в сотни примет и соблюдают непонятные для европейцев правила. Например, в некоторых частях острова сыновья не имеют права бриться, пока их отцы живы. Еще одна любопытная традиция касается приветствия. Здесь не принято пожимать руки. Вместо этого люди трутся щеками или носами (все зависит от того, насколько они близки между собой).

В домах мадагаскарцев вы точно увидите много пыли и паутины . И если первое объяснить сложно, то со вторым все достаточно просто. Из паутины некоторые женщины делают ткань. Так, в одном из музеев США вы можете увидеть такое полотно размером 3 квадратных метра. На его изготовление ушло немало времени. Только пауков для этой цели вылавливали 4 года.

. И если первое объяснить сложно, то со вторым все достаточно просто. Из паутины некоторые женщины делают ткань. Так, в одном из музеев США вы можете увидеть такое полотно размером 3 квадратных метра. На его изготовление ушло немало времени. Только пауков для этой цели вылавливали 4 года. Жители Мадагаскара глубоко религиозные люди. И хотя официально большинство из них соблюдают христианские традиции, но на самом деле здесь до сих пор распространен культ предков. И это видно из многих вещей, привычных на острове. Например, наибольший страх тамошних людей: что их не похоронят в семейном склепе. А еще здесь принято просить совета или разрешения у умерших родственников, общаться с ними и постоянно их вспоминать.

А еще здесь очень интересно относятся ко времени. Если вы спросите, сколько будет продолжаться, например, дорога к пункту назначения, то можете услышать: "Сколько варится рис". Здесь измеряют все не часами, а процессами. И к этому почти невозможно привыкнуть.

Сейчас Мадагаскар живет за счет туризма и экспорта полезных ископаемых, кофе, личи и креветок. Однако долгое время основную прибыль приносило производство ванили. Поэтому когда "Coca-Cola", которая была основным покупателем этой пряности, перешла на более дешевый заменитель – ванилин, государство получило значительный финансовый удар.

Однако долгое время основную прибыль приносило производство ванили. Поэтому когда "Coca-Cola", которая была основным покупателем этой пряности, перешла на более дешевый заменитель – ванилин, государство получило значительный финансовый удар. Кухня на острове очень острая и насыщенная. Большинство блюд готовятся из риса, как и в Индии. К нему добавляют овощи, морепродукты, мясо и очень много специй. Также здесь любят сыр, поэтому он есть во многих местных рецептах.

как и в Индии. К нему добавляют овощи, морепродукты, мясо и очень много специй. Также здесь любят сыр, поэтому он есть во многих местных рецептах. А вот интересный факт. Практически ни в одном заведении Мадагаскара не принято оставлять чаевые. Конечно, от них никто не откажется, но и требовать не будут.

В общем, Мадагаскар – очень красивый и необычный остров. И хоть здесь водятся хищники, а у берега часто плавают акулы – приехать сюда все же стоит. Просто следуйте элементарным советам и избегайте мест, которые могут представлять угрозу. И обязательно сделайте все необходимые прививки, чтобы не подхватить какую-нибудь болезнь.

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