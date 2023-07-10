Подчинение британской короне и благочестие: 10+ фактов о Ямайке, которые вы не знали

Карибская страна – Ямайка – давно стала излюбленным местом отдыха для европейских и американских туристов. Сюда приезжают, прежде всего, из-за хорошей погоды, невероятных пляжей и всегда улыбающихся людей. Местная атмосфера очаровывает с первых минут пребывания на острове, а громкие фестивали и уличные музыканты останутся в вашем сердце надолго. Но есть так много вещей, о которых до сих пор не знают иностранцы. Это нужно срочно исправлять.

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- Название страны произошло от слова "Хаймака", что в переводе с языка индейцев-араваков означает "страна источников". Такое наименование возникло небезосновательно. Щедрая природа наградила остров большим количеством лесов, водоемов, невероятными пляжами, которых здесь больше 70, и всегда летней погодой. Даже в зимний период температура воздуха здесь редко опускается ниже 25 градусов тепла. Благодаря этому туристы приезжают на Ямайку постоянно. Кстати, большинство иностранцев выбирают для отдыха отели рядом с пляжем Alligator Pond. Несмотря на название, никаких аллигаторов здесь нет. Просто здесь находятся холмы, напоминающие спины этих животных.

- Ямайка долгое время была испанской, а затем – британской колонией. Однако она первой из стран карибского бассейна обрела независимость. Случилось это в 1962 году. И хотя сейчас государство самостоятельно распоряжается всеми вопросами, им по конституции руководит монарх Великобритании. Но это формальность, давно не имеющая ничего общего с реальностью.

- У этой страны давняя интересная история. В 17 веке ею распоряжались пираты, обустроившие на острове свою столицу – Порт-Ройял. Сюда не осмеливались приблизиться корабли даже больших стран с собственным военным флотом. А разрушило город землетрясение. Испанцы, наиболее страдавшие от нападений пиратов, считали, что это кара Господня и что сам Бог уничтожил "гнездо порока".

- На Ямайке очень много спортсменов. Несмотря на малые размеры государства, она активно участвует в летних и даже зимних Олимпийских играх. А еще здесь родился самый быстрый человек на планете – Усэйн Болт, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

- Представительницы Ямайки ежегодно приобщаются к конкурсу Мисс Мира. По общему числу побед в этом турнире они занимают четвёртое место. Их опередили девушки из Великобритании, Венесуэлы и Индии.

- Удивительный факт: в этой стране рождается больше близнецов, чем где бы то ни было в мире. Ученые долгое время пытаются найти причину такого феномена, но пока безуспешно. Кстати, на острове зафиксирован самый большой процент многодетных семей в мире.

- Жители острова очень религиозны. Большинство из них исповедует христианство в разных его формах. Здесь совершенно привычно молиться перед приемом пищи или же перед началом уроков в школе. Неудивительно, что эта страна имеет наибольшее количество церквей на душу населения. Обязательно посетите хоть одну из них во время поездки.

- Ямайка – родина многих музыкальных стилей. Связано это с тем, что на острове переплелись испанская, британская и африканская культуры, что повлияло на жизнь местного населения. Здесь зародились соул, даб, ска, калипсо и регги. Последний сделал популярным выходец из этой страны – Боб Марли. Муралы и плакаты с его изображением вы увидите здесь на каждом шагу. Он по праву считается самым популярным человеком этого государства.

- В 18 лет граждане Ямайки становятся совершеннолетними, но это не открывает перед ними все возможности. Например, жениться здесь можно только по достижении 34-летнего возраста. А вот на употребление алкоголя никаких ограничений нет. Не удивляйтесь, если увидите, как 6-летний мальчик пьет со взрослыми мужчинами посреди улицы.

- Легкомысленное отношение к алкоголю, возможно, связано с тем, что Ямайка уже очень давно зарабатывает на экспорте этого товара. Так местный ром еще много веков назад за большие деньги покупали колонизаторы, а ныне страна является основным поставщиком этого напитка в США и Европу.

- Ямайка – очень дружелюбная страна. Подтверждением этому служит местная армия, которая имеет на вооружении всего несколько десятков солдат, пару вертолетов и самолетов. 100% военных этой страны ни разу не участвовали в боевых действиях.

- Несмотря на всю доброжелательность местного населения, на Ямайке может быть очень опасно для туристов, регулярно стающих жертвами грабителей. Не стоит забывать, что эта страна достаточно бедна и испытывает немало экономических проблем.

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