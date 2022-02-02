Топ-7 самых опасных развлечений, от которых зашкаливает адреналин

Альбина Панченко
Журнал
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Топ-7 самых опасных развлечений, от которых зашкаливает адреналин

Американские горки, прыжки с парашютом и экскурсии в устье действующего вулкана. На что только идут туристы для получения новых ярких эмоций. OBOZREVATEL подобрал 7 самых опасных развлечений, от которых адреналин зашкаливает.

Полет над карьером со скоростью 150 км/ч

В Великобритании находится самый длинный зип-лайн в мире. Он простирается на высоте 150 м над карьером Пенрина в Северном Уэльсе. Решиться на такой "полет" очень трудно, ведь скорость спускающегося по канату человека может достигать 160 км/ч. Над местностью частенько стоит туман. Это еще больше пугает туристов, потому что они отправляются в неизвестность и не видят, куда спускаются.

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На зип-лайне можно разогнаться до невероятной скорости.

Прыжок на тарзанке над ущельем водопада Виктория

В Южной Африке находится единственный в мире водопад, одновременно имеющий высоту более 100 метров и ширину почти километр. Рядом с ним установлена огромная тарзанка, на которой можно пролететь над 120-метровым ущельем, рядом с невероятными потоками воды. Во избежание несчастных случаев людей привязывают к конструкции с помощью страховки.

На тарзанке можно пролететь над 120-метровым водопадом.

Торнадо-туры в США

Америка – это, пожалуй, "родина" торнадо. Благодаря этому здесь развита необычная услуга – туры от синоптиков, показывающих людям это природное явление на незначительном расстоянии. Специалисты заранее узнают, где в ближайшее время должен подняться штормовой ветер, который и формирует смерч. Затем они везут туда туристов, делают специальные укрепления и демонстрируют разрушительную красоту действа.

Торнадо-туры популярны среди иностранцев.

Дайвинг с акулами

На такое решится не каждый, хотя развлечение популярно во многих странах. Туриста сажают в крепкую клетку и спускают под воду в специальном снаряжении. Вокруг него плавают белые акулы и остальные виды рыб. Кстати, на основе этого сюжета уже сняли несколько ужастиков.

Погружение длится всего несколько минут.

Самая длинная канатная дорога мира

На Хайнане находится самая длинная канатная дорога Китая. Она простирается над морем и общая продолжительность поездки может достигать целых 15-20 минут. Всё это на огромной высоте над водой. Эта дорога ведет к знаменитому острову Обезьян и пользуется популярностью среди иностранцев.

Канатная дорога совмещает 2 острова.

6-дневный марафон через Сахару

Пеший тур через самую большую пустыню в мире – то еще испытание ваших сил и нервов. Палящее солнце, безудержная жара, горячий песок под ногами делают марафон невероятно сложным. К нему допускаются только подготовленные туристы без хронических заболеваний. Путешествие сопровождают профессиональные гиды, у которых есть связь со всеми службами спасения.

Для похода по Сахаре должна быть специальная подготовка.

Велопрогулка над обрывом

Такой вид экстремального отдыха популярен почти на всех горных курортах. Велосипедисты ищут рискованные маршруты, узкие дорожки рядом с обрывами и проверяют свою ловкость на них. Каждый год так погибает около 300 человек.

Велосипедисты выбирают самые сложные маршруты.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших фильмах о путешествиях, от которых перехватывает дыхание.

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