Топ-7 самых опасных развлечений, от которых зашкаливает адреналин

Американские горки, прыжки с парашютом и экскурсии в устье действующего вулкана. На что только идут туристы для получения новых ярких эмоций. OBOZREVATEL подобрал 7 самых опасных развлечений, от которых адреналин зашкаливает.

Полет над карьером со скоростью 150 км/ч

В Великобритании находится самый длинный зип-лайн в мире. Он простирается на высоте 150 м над карьером Пенрина в Северном Уэльсе. Решиться на такой "полет" очень трудно, ведь скорость спускающегося по канату человека может достигать 160 км/ч. Над местностью частенько стоит туман. Это еще больше пугает туристов, потому что они отправляются в неизвестность и не видят, куда спускаются.

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Прыжок на тарзанке над ущельем водопада Виктория

В Южной Африке находится единственный в мире водопад, одновременно имеющий высоту более 100 метров и ширину почти километр. Рядом с ним установлена огромная тарзанка, на которой можно пролететь над 120-метровым ущельем, рядом с невероятными потоками воды. Во избежание несчастных случаев людей привязывают к конструкции с помощью страховки.

Торнадо-туры в США

Америка – это, пожалуй, "родина" торнадо. Благодаря этому здесь развита необычная услуга – туры от синоптиков, показывающих людям это природное явление на незначительном расстоянии. Специалисты заранее узнают, где в ближайшее время должен подняться штормовой ветер, который и формирует смерч. Затем они везут туда туристов, делают специальные укрепления и демонстрируют разрушительную красоту действа.

Дайвинг с акулами

На такое решится не каждый, хотя развлечение популярно во многих странах. Туриста сажают в крепкую клетку и спускают под воду в специальном снаряжении. Вокруг него плавают белые акулы и остальные виды рыб. Кстати, на основе этого сюжета уже сняли несколько ужастиков.

Самая длинная канатная дорога мира

На Хайнане находится самая длинная канатная дорога Китая. Она простирается над морем и общая продолжительность поездки может достигать целых 15-20 минут. Всё это на огромной высоте над водой. Эта дорога ведет к знаменитому острову Обезьян и пользуется популярностью среди иностранцев.

6-дневный марафон через Сахару

Пеший тур через самую большую пустыню в мире – то еще испытание ваших сил и нервов. Палящее солнце, безудержная жара, горячий песок под ногами делают марафон невероятно сложным. К нему допускаются только подготовленные туристы без хронических заболеваний. Путешествие сопровождают профессиональные гиды, у которых есть связь со всеми службами спасения.

Велопрогулка над обрывом

Такой вид экстремального отдыха популярен почти на всех горных курортах. Велосипедисты ищут рискованные маршруты, узкие дорожки рядом с обрывами и проверяют свою ловкость на них. Каждый год так погибает около 300 человек.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших фильмах о путешествиях, от которых перехватывает дыхание.