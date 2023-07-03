Не совсем и романтично: что раздражает туристов во Франции

Франция обычно ассоциируется с романтическим настроением, величественными дворцами, круасанами на завтрак и вином с багетом и сыром у подножия Эйфелевой башни.

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Но при посещении страны реальность может кардинально отличаться от ваших ожиданий. Врачи даже придумали название для этого явления – "Парижский синдром". Речь идет об ощущении разочарования и депрессии у туристов, что приехали в столицу и остались недовольны увиденным.

Чтобы вы не подхватили "болезнь" с романтическим названием, мы составили перечень главных минусов Франции. Ведь, как говорится в латинской поговорке: "Предупрежден – значит вооружен".

Набеги туристов

Популярные достопримечательности могут быть переполнены посетителями, особенно в пик сезона. Чтобы попасть на смотровую площадку Эйфелевой башни, например, вам придется стоять в многочасовой очереди и пройти более тщательную проверку, чем в некоторых аэропортах.

Если после утомительного ожидания вам захочется устроить пикник у подножия сооружения, приготовьтесь, что свободный клочок газона еще предстоит поискать. И вам повезет, если травка будет не вытоптана.

Совет: Эйфелевой башней лучше любоваться издалека. Рекомендуем выбрать для этого лестницу собора Сакре-Кер в районе Мон-Мартр.

Очереди и толпы

Быть в Париже и не увидеть "Мону Лизу" большинство путешественников считают смертным грехом. Поэтому очередь в Лувр выстраивается еще до открытия музея.

И даже попав внутрь вас может огорчить толпа желающих сфотографировать легендарное полотно Леонардо Да Винчи. Из-за постоянных вспышек фотокамер, на защитном стекле образуются множество бликов, которые мешают разглядеть загадочную улыбку Джоконды.

Совет: лучшее решение – купить билет в музей заранее. В таком случае вы также попадете в очередь, но гораздо короче. И помните: в Лувре собрана огромная коллекция произведений мирового искусства, которыми можно наслаждаться часами совершенно без толп.

Языковой барьер

Большинство французов хорошо владеют английским, но почему-то принципиально не желают на нем говорить. Будьте готовы к тому, что персонал в кафе и ресторанах не будет понимать вас или сможет предоставить вам меню только на французском.

Совет: заранее установите на телефон приложение-переводчик, которым можно будет пользоваться без подключения к интернету. Также не лишним будет выучить несколько простых фраз. Иногда, когда французы видят, что вы пытаетесь говорить на "их" языке, они становятся добрее и с ними легче поладить.

Сюрпризы на парковке

Уютные узенькие улочки – это очень романтично, но не для водителей. Если вы путешествуете на собственном авто, приготовьтесь к долгим и скучным поискам парковочного места. Почти все стоянки здесь платные и оставить транспортное средство на их территории можно не больше, чем на два часа.

Еще один сюрприз, который может вас неприятно удивить – французская манера парковки. Довольно часто водители могут немного расширять себе место для стоянки, расталкивая чужие транспортные средства собственным авто. Будьте готовы к такому.

Совет: лучший вариант оставить автомобиль возле жилья и передвигаться на общественном транспорте. Если вы все же решили сесть за руль, рекомендуем обратить внимание на подземные парковки. Обычно места там больше, и они находятся под круглосуточной охраной.

Эстетический шок

От опытных путешественников часто можно услышать, что в Париже грязно. Не станем возражать, ведь иногда даже на центральных улицах могут собираться большие кучи мусора, которые не спешат убирать.

Но действительно шокировать неподготовленного туриста может иное – открытые уличные писсуары. Такие общественные туалеты были направлены на заботу об окружающей среде. Но почему эти конструкции не спроектированы более закрытыми, остается неизвестным.

Совет: не стоит акцентировать свое внимание на грудах мусора и общественных туалетах. Фокусируйтесь на положительных впечатлениях.

Ощущение опасности

В больших городах обычно очень много мигрантов разных национальностей. Некоторые из них могут надоедать путешественникам, предлагая купить у них разные мелочи. Иногда, когда продаж нет, они становятся очень злыми.

Также остерегайтесь карманников в толпах. К сожалению, это явление распространено не только во Франции, но и во многих странах.

Совет: гуляйте по туристическим маршрутам и не идите на контакт со слишком навязчивыми уличными торговцами. Держите ценные вещи в надежном месте, которое вы постоянно контролируете, особенно в толпе.

Несмотря на все эти недостатки и потенциальные проблемы, Франция все же является волшебной страной с бесчисленным количеством культурных и исторических сокровищ. Будьте готовы к возможным трудностям, но не забывайте находить радость в каждом моменте путешествия!

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