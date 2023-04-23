Сплошная бедность и аборигены-людоеды: что думают люди об Африке, но это оказалось ложью

Часто про Африку люди знают только из фильмов и книг, где описывались ужасы жизни на теплом континенте. Однако большинство стереотипов уже давно не соответствуют действительности. А некоторые вообще никогда не были правдивыми. OBOZREVATEL собрал самые нелепые ярлыки, которые навесили на материк.

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Африка – это одно государство

Когда мы говорим об Африке, часто не разделяем ее на отдельные страны. Конечно, на континенте найдутся бедные регионы и здесь точно живут дикие племена, не знакомые с цивилизацией. Но такие примеры можно найти и в Европе, и в Америке, и в Азии. Поэтому не следует приписывать характеристики некоторых государств всему материку.

В Африке нет интернета и новейшей техники

Еще в школе нам говорили, что африканские страны чрезвычайно бедны, так что кроме земледелия и скотоводства здесь и заниматься нечем. Однако это не так. Большинство населения имеет мобильные телефоны и пользуется Интернетом. Здесь работают компании, разрабатывающие программы для местных жителей. Например, есть специальные приложения, упрощающие ведение фермерства. А в некоторых странах находятся предприятия по производству техники и даже автомобилей.

Африку населяют темнокожие люди

На самом деле, на континенте проживает более миллиарда человек и все они имеют разные национальности и цвет кожи. Это связано с тем, что многие страны Африки были колониями. Сюда массово ехали люди с Европы и Азии, которые оставались здесь жить, женились на местных, создавали семьи. Так что разнообразие рас и наций на материке просто поражает.

Туристам опасно ездить в Африку

В действительности, в некоторых странах континента очень высок уровень преступности. Так Эритрею, Гвинейскую Республику или Либерию лучше не выбирать для отпуска. В противоположность этому есть ЮАР, Египет и другие развитые туристические направления, где нечего бояться иностранцам. Люди здесь радушны, преступления случаются довольно редко, а уровень экономики при этом постоянно растет.

В Африке есть большой риск подхватить смертельно опасную болезнь

Такой риск есть повсюду. Поэтому на континенте он ничуть не больше. Чаще туристы боятся двух заболеваний: Эболы и малярии. Первая распространена только в Сьерра-Леоне и до популярных направлений доходит довольно редко. Малярийные комары здесь действительно есть. Но сейчас это заболевание не считается крайне опасным. Есть лекарства, которые эффективно с ним справляются, а также рекомендации, помогающие избежать заражения.

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