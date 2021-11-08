В гостях у монстра: сколько на самом деле правды в истории о Дракуле

Замок Бран в Румынии видел не одну сотню казней и слышал крики тысяч замученных заключенных. Здесь, по легендам, жил жестокий и беспощадный правитель Влад Цепеш, известный как граф Дракула. OBOZREVATEL разобрался, действительно ли он был таким маниакальным психопатом, как о нем думают.

История настоящего Влада III началась в 1431 году, когда он родился в семье будущего короля Валахии – исторического района Румынии, долгое время находившегося под властью Османской империи. Маленького наследника трона еще в детском возрасте отдали в подданство турецкому хану.

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В то время его отец становится членом рыцарского ордена Дракона. В начале 15 века в Румынии было известно латинское название этого объединения, звучавшее как "draco". Однако со временем язык претерпел изменения и фамилию Влада III начали понимать как "дьявол".

После смерти отца Цепеш становится законным правителем Валахии. Но ненадолго. Почти сразу его сбрасывает с трона венгерский король Януш Хунияда. Влад убегает от него в Молдавию, а затем при странных обстоятельствах возвращается на родные земли и становится советником своего величайшего врага, который и забрал у него корону.

В 1456 году Дракула повторно завоевывает престол и начинает мстить захватчикам за разрушенное детство. Известны документы, в которых раскрывается количество казненных Владом ІІІ османов. Однако, к удивлению всех вокруг, в 1462 году его арестовывают за сговор с турками. Конечно, обвинение было сфабриковано.

Вот здесь и начинают распространяться Румынией легенды о зверских издевательствах Цепаша над своими многочисленными пленными. По поселкам Валахии разносят листовки, где в деталях описано, как Дракула в подземельях замка Бран содержит несчастных турок, сдирает с них кожу и пьет их кровь. Все это были выдумки. Как сейчас модно говорить – политический черный пиар.

С этого момента и возникает литературный герой Граф Дракула, в истории которого больше фольклорного творчества, чем настоящих фактов. Поэтому, отправляясь на экскурсию по замку самого известного убийцы всех времен, вы неоднократно услышите "как говорят легенды" и "как принято считать". Ведь о настоящей жизни Влада III почти ничего не известно.

Что не скажешь о его крепости Бран. Кстати, не подтверждено, что Цепаш вообще здесь жил. Одни источники утверждают, что "вампир" любил здесь охотиться. Другие же говорят, что Влад III только раз приезжал в замок. А третьи – что здесь он пытал людей в подземельях. Однако именно это таинственное сооружение люди называют его домом. И все потому, что здание очень похоже на то, которое описал Брем Стокер в своем всемирно известном романе о Графе Дракуле.

На самом же деле история замка более прозаична, чем ее романтизированная легенда. Строительство стратегического укрепления на горе началось в 1226 году и длилось более полутора веков. Место выбрали не случайное. С трех сторон крепость оберегают неприступные обрывы, а с четвертой виднеются острые скалы. Замок имеет несколько важных элементов. Это мощные стены с отверстиями для оружия, 2 смотровые башни, из которых видна вся территория вокруг и, конечно, главный замок.

Кто только не жил в этих стенах. Здесь побывали самые известные рыцарские ордена и даже несколько румынских правителей. В 19 веке крепость вернулась во владение монархии, но не на долго. Менее чем через сто лет местные коммунисты национализировали замок и сделали здесь Музей Средневековья. Однако в 2009 году уже в независимой стране дворец вернулся к потомку Габсбургской династии – последним владельцам резиденции. Он провел реставрацию постройки и сделал из нее самый популярный музей в Румынии.

Под дворцом находятся подземные лабиринты. Несколько коридоров долгое время служили тюрьмой для пленных. По легендам, именно здесь и происходили все пытки. Говорили, что ночью можно было слышать крики даже в десятках километров от замка.

Однако более логичной версией есть то, что эти проходы служили страховкой на случай осады. Они вели далеко за замок и при необходимости могли спасти жизнь местных.

Что же скрывают эти стены и почему замок стал прототипом дома Графа Дракулы из одноименного романа – до сих пор неизвестно. Однако крепость навсегда будет иметь статус одного из самых мистических мест не только Румынии, но и всего мира.

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