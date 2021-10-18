Тайна Бельмесских лиц: что известно о самом загадочном явлении XX века, которое не разгадано до сих пор

В 1971 году в небольшом испанском городке Бельмес впервые произошло явление, которое до сих пор никто не может объяснить. Мария Гомес Перейра заметила на кухонном полу пятно, которое странным образом напоминало человеческое лицо.

Десятки исследователей, ученых, экстрасенсов и журналистов пытались разгадать тайну "Бельмесских лиц", однако однозначного ответа пока нет. OBOZREVATEL собрал подробности этой странной истории, которую доктор Ганс Бендер назвал самым важным делом века (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После тщетных попыток отмыть необычное пятно напуганная Мария Гомес попросила мужа содрать деревянное покрытие и залить пол бетоном. Молодой Хуан выполнил просьбу жены, однако через несколько дней ситуация повторилась.

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По городу поползли слухи, что в доме происходят паранормальные явления. Это привлекло внимание мэра, который распорядился, чтобы специалисты раскопали землю под кухней и исследовали, почему на полу образуются лица.

На трех метровой глубине удалось отыскать множество скелетов без черепов, которым оказалось более 700 лет. Остатки перепрятали на католическое кладбище, а раскопки залили бетоном.

На этот раз спокойствие ждало семью всего несколько недель, ведь человеческие черты снова начали проявляться на полу и стенах здания. Очевидцы утверждают, что теперь они менялись раз в несколько часов.

Образцы бетона с узорами были направлены в мадридский исследовательский институт, где ученые подтвердили, что на них нет краски, что исключило возможность обмана. Место, где впервые проявились лицо, опечатали, а семейство переселили.

Также OBOZREVATEL писал о паранормальных теориях, которые объясняют смерть целой группы туристов под руководством Игоря Дятлова. От таких идей кровь стынет в жилах.