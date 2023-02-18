Самые инстаграмные спа-курорты мира: фото отсюда набирают миллионы лайков

Отдых, релакс и оздоровление – это, конечно, неплохо. Но какой в этом смысл, если никто не увидит. По такому принципу живут некоторые поклонники приложения Instagram. Поэтому в нем появляются сотни тысяч постов с названиями курортов. Сервис LuxuryHotel подсчитал, хэштеги каких спа-направлений самые популярные. Подробнее об этом в подборке OBOZREVATEL .

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Один из самых дорогих спа-комплексов Индонезии действительно поражает своей живописностью. Большое количество зелени, стильных номеров и океан в нескольких шагах. Все это делает отель популярным среди богатых туристов. На территории находятся рестораны, элитные бутики и кафе.

Следует отметить, что в стране работает несколько отелей этой сети. Все они обладают уникальным дизайном и своим набором преимуществ. Так в Джакарте чаще поселяются бизнес-туристы, а на Бали – семейные пары. Для всех гостей круглосуточно работает персонал, который готов выполнить практически любой прихоти.

В настоящее время по тегу #AyanaResort можно найти более 130 тысяч фотографий.

Невероятно красивый курорт привлекает ежегодно тысячи туристов. Их даже не останавливает удаленность водоема, высокие цены и большие очереди. Ради фотографии в голубой теплой воде среди горного массива люди готовы испытать все неудобства.

Кстати, это место считается одним из самых известных и популярных в стране. Но не все так безоблачно, как кажется. Многие туристы разочаровались после того, как своими глазами увидели Голубую лагуну.

Однако хэштег #bluelagooniceland уже насчитывает более 110 тысяч публикаций и с каждым днем их количество растет.

Этот банный комплекс считается самым большим во всей Европе. Его общая площадь составляет 6220 квадратных метров. Здесь расположены разные бассейны с горячей и холодной водой. 15 из них находятся в помещениях начала 20 века, еще 3 – на улице.

Поплавать зимним днем в теплых купальнях Будапешта на фоне невероятной архитектуры – то еще приключение. Сюда приезжают прежде всего для оздоровления. Но и фотографии отсюда получаются просто потрясающие. В подтверждение этого – более 60 тысяч фото с тегом #SzechenyiBaths.

Роскошный дворец-отель в самом центре Марракеша предлагает гостям целый комплекс услуг. Здесь работает 4 элитных ресторана, лаундж-зона на крыше, залы для семейного отдыха, бассейны и спа-центр с огромным перечнем процедур.

И все это в окружении изумительных комнат. Дизайн гостиницы объединяет местный колорит и европейские стандарты качества. Здесь есть как изысканные комнаты, украшенные позолотой и драгоценностями, так и минималистичные номера в западном стиле. Одно понятно – отсюда невозможно уехать без фотографий. В Instagram сейчас более 52 тысяч публикаций с тегом #LaMamounia.

Трудно представить, что в самом центре Лондона находится самый большой в стране спа-отель. Гости имеют круглосуточный доступ к бассейну на крыше с видом на город, спа-центру, саунам, барам и ресторанам. Комнаты оформлены в изящном английском стиле и не имеют лишних деталей. Всё это делает комплекс популярным среди туристов. Уже сейчас 45 тысяч пользователей Instagram выложили фотографии с хештегом #Shoreditchhouse.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых дорогих гостиницах Индии.