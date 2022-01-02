Самые атмосферные зимние локации Украины, на которые можно попасть

Новый год уже прошёл, но праздничное настроение остается. Еще столько всего интересного можно увидеть и сделать, так что не время медлить.

OBOZREVATEL подобрал атмосферные локации Львова, Киева, Одессы, Харькова и Закарпатья.

Столица в этом году удивляет невероятные новогодние развлечения. На Софийской площади установили елку, которая вошла в топ-15 самых красивых в Европе. Здесь же находятся разнообразные магазинчики с глинтвейном, сладостями, украшениями и сувенирами. Рядом – несколько фотозон и огромный фургон "Coca Cola" с интерактивным экраном. На нем высвечиваются фотографии киевлян и гостей из других городов.

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Очень много разных локаций обустроили еще и на Контрактовой площади. Здесь работает настоящая рождественская ярмарка, детские аттракционы, ледяная горка и каток. На территории находится сразу несколько елок и стильно одетые мишки.

ВДНХ традиционно радует праздничными зонами и шоу. На территории комплекса есть парк развлечений "Зимняя страна", где есть все для отдыха детей и взрослых. Также здесь проводятся сказочные представления, шоу, концерты и другие мероприятия.

Зимний Львов – это настоящий сказочный городок, вдохновляющий и создающий магическую атмосферу. Невероятно хорошо в это время возле Латинского Кафедрального собора, где сейчас обустроена локация для отдыха и развлечений. Не менее интересно на Валовой, где установили гигантское елочное украшение и другие фотозоны.

Но самое интересное в это время рядом с главной елкой города, традиционно стоящей напротив Оперного театра. Нынешняя красавица выглядит особенно невероятно. Она заслуживает войти в топ самых прекрасных в Украине.

Совсем рядом с площадью находится рождественская ярмарка, где можно найти все: от атмосферных украшений до вкуснейших во Львове имбирных пряников. В этом году домики будут стоять до 20 января.

Покататься на коньках можно возле Ратуши на центральной площади города. Лучше всего здесь вечером, когда все дома вокруг сияют тысячами фонариков.

В Харькове интереснее всего зимой на Соборной площади. Именно здесь стоит главная елка города, вокруг которой всегда устанавливают интересные фотозоны и аттракционы. Резиденция же Святого Николая в этом году находится чуть дальше – в Муниципальном культурном центре на Плехановской. Волшебник будет принимать детей до 7 января. Местные власти заверили, что их зимний дед прошел полный курс вакцинации и готов радовать людей.

Рядом с резиденцией работает Фэнтези-парк. Это самая большая зимняя аттракция города, где обустроили много развлекательных зон для детей и взрослых.

"Жемчужина у моря" еще с середины декабря встречает туристов. Красивее всего сейчас на Приморском бульваре, Дерибасовской и Пушкинской улицах, в Городском саду и на Думской площади.

Именно на последней проходят самые интересные события в Одессе по праздникам. Здесь устраивают концерты, рождественские шоу, работают аниматоры и ведущие. Сюда приходят одесситы, чтобы хорошо провести время с друзьями и родными.

Елок традиционно в Одессе стоит несколько. И у каждой из них работают небольшие ярмарки и развлекательные зоны. Город настолько прекрасен, что его нужно обойти на праздники полностью и увидеть каждую локацию.

Раньше OBOZREVATEL писал о том, где в Европе провести зимние каникулы.