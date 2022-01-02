Самые атмосферные зимние локации Украины, на которые можно попасть

Альбина Панченко
Журнал
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Самые атмосферные зимние локации Украины, на которые можно попасть

Новый год уже прошёл, но праздничное настроение остается. Еще столько всего интересного можно увидеть и сделать, так что не время медлить.

OBOZREVATEL подобрал атмосферные локации Львова, Киева, Одессы, Харькова и Закарпатья.

Киев

Столица в этом году удивляет невероятные новогодние развлечения. На Софийской площади установили елку, которая вошла в топ-15 самых красивых в Европе. Здесь же находятся разнообразные магазинчики с глинтвейном, сладостями, украшениями и сувенирами. Рядом – несколько фотозон и огромный фургон "Coca Cola" с интерактивным экраном. На нем высвечиваются фотографии киевлян и гостей из других городов.

Видео дня
Софийская площадь смотрится невероятно красиво.
Главная елка страны входит в мировой топ.

Очень много разных локаций обустроили еще и на Контрактовой площади. Здесь работает настоящая рождественская ярмарка, детские аттракционы, ледяная горка и каток. На территории находится сразу несколько елок и стильно одетые мишки.

На Контрактовой площади царит волшебная атмосфера.
Контрактовая площадь имеет много интересных зон.
На Контрактовой площади работает ярмарка.

ВДНХ традиционно радует праздничными зонами и шоу. На территории комплекса есть парк развлечений "Зимняя страна", где есть все для отдыха детей и взрослых. Также здесь проводятся сказочные представления, шоу, концерты и другие мероприятия.

На ВДНХ устраивают кучу развлечений.
Львов

Зимний Львов – это настоящий сказочный городок, вдохновляющий и создающий магическую атмосферу. Невероятно хорошо в это время возле Латинского Кафедрального собора, где сейчас обустроена локация для отдыха и развлечений. Не менее интересно на Валовой, где установили гигантское елочное украшение и другие фотозоны.

Но самое интересное в это время рядом с главной елкой города, традиционно стоящей напротив Оперного театра. Нынешняя красавица выглядит особенно невероятно. Она заслуживает войти в топ самых прекрасных в Украине.

Главная елка во Львове находится напротив Оперного театра.

Совсем рядом с площадью находится рождественская ярмарка, где можно найти все: от атмосферных украшений до вкуснейших во Львове имбирных пряников. В этом году домики будут стоять до 20 января.

Покататься на коньках можно возле Ратуши на центральной площади города. Лучше всего здесь вечером, когда все дома вокруг сияют тысячами фонариков.

Во Львове работает традиционная ярмарка. .
Харьков

В Харькове интереснее всего зимой на Соборной площади. Именно здесь стоит главная елка города, вокруг которой всегда устанавливают интересные фотозоны и аттракционы. Резиденция же Святого Николая в этом году находится чуть дальше – в Муниципальном культурном центре на Плехановской. Волшебник будет принимать детей до 7 января. Местные власти заверили, что их зимний дед прошел полный курс вакцинации и готов радовать людей.

Харьковская елка установлена в центре.

Рядом с резиденцией работает Фэнтези-парк. Это самая большая зимняя аттракция города, где обустроили много развлекательных зон для детей и взрослых.

В Харькове установили много фотозон.
Одесса

"Жемчужина у моря" еще с середины декабря встречает туристов. Красивее всего сейчас на Приморском бульваре, Дерибасовской и Пушкинской улицах, в Городском саду и на Думской площади.

В Одессе разместили несколько елок.

Именно на последней проходят самые интересные события в Одессе по праздникам. Здесь устраивают концерты, рождественские шоу, работают аниматоры и ведущие. Сюда приходят одесситы, чтобы хорошо провести время с друзьями и родными.

Елок традиционно в Одессе стоит несколько. И у каждой из них работают небольшие ярмарки и развлекательные зоны. Город настолько прекрасен, что его нужно обойти на праздники полностью и увидеть каждую локацию.

Одесса на праздники смотрится неотразимо.

Раньше OBOZREVATEL писал о том, где в Европе провести зимние каникулы.

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