Рейтинги зашкаливают: эти страны выбирали туристы в 2021 году

В 2021 году многие популярные курорты не принимали туристов. Поэтому люди искали новые направления для путешествий. И некоторые из них так поразили иностранцев, что получили множество положительных отзывов. Соответствующий рейтинг опубликовал портал Tripadvisor. Какие курорты возглавили топ – в подборке OBOZREVATEL .5. Дубровник (Хорватия)

Старый город на берегу Адриатического моря уже много лет славится среди любителей экскурсий. Здесь расположены барочные церкви, дворец в стиле ренессанса и много готических построек. Исторический центр со всех сторон защищен высокими каменными стенами XVI века, на которые следует посмотреть. Однако в прошлом году многие туристы приезжали сюда ради пляжного отдыха. Направление быстро развивается и предлагает иностранцам все более комфортные условия для проведения отпусков.

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4. Тулум (Мексика)

Первое известное название этого города – Zama – переводится как рассвет. И действительно, в это время суток здесь невероятно красиво. Вообще поселение на этой территории существовало еще до того, как Колумб открыл для мира Америку. Здесь проживали давние майя, уровень развития которых до сих пор удивляет ученых. В настоящее время Тулум стал одним из самых популярных курортов Мексики. Там работает множество отелей бюджетного и элитного классов, проводят фестивали и концерты.

3. Родос (Греция)

Во время Крестовых походов этот остров заселили рыцари, память о которых живет до сих пор. Средневековый Родос поражает туристов величественными постройками и защитными сооружениями. А вот его современная часть привлекает роскошными пляжами, гостиничными комплексами и СПА-центрами. Не менее интересным будет посещение местного музея, расположенного в старинном дворце.

2. Каир (Египет)

В столицу Египта приезжают, прежде всего, чтобы увидеть настоящие мумии. Они хранятся в одном из самых больших в стране музеев, расположенном прямиком в центре города на площади Тахрир. Однако большинство туристов все же начинает не с него, а с экскурсии в соседнюю Гизу. Именно здесь находится главный памятник Египта – пирамиды.

1. Майорка (Испания)

Невероятно разнообразный испанский остров с огромным количеством достопримечательностей. С одной стороны – это популярный пляжный курорт, который обожает молодежь за яркую ночную жизнь. С другой – здесь расположено много картинных галерей с уникальными коллекциями. При этом Майорка еще подходит для экскурсионного туризма и даже шоппинга. Поэтому здесь есть чем заняться любому, не зависимо от предпочтений и запросов.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых безопасных и опасных направлениях, куда ездят туристы.