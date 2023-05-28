Пунктуальность – не их фишка: рейсы каких авиакомпаний задерживаются чаще всего

Просто представьте: вы запланировали отпуск на другом конце света, выбрали маршрут с одной-двумя пересадками, рассчитали все до минуты и здесь произошло неожиданное – один из рейсов задержали на 2 часа. Конечно, авиакомпании вам помогут быстро подобрать новые билеты, но сколько времени вам придется проторчать в зале ожидания?

Видео дня

Чтобы минимизировать такой риск, следует знать, какие перевозчики с мировым именем имеют статус наиболее непунктуальных.

Соответствующее исследование провело управление гражданской авиации Великобритании. Специалисты проанализировали более 385 тысяч рейсов, курсировавших летом прошлого года, чтобы понять, чего туристам ждать в этом году.

Возглавила антирейтинг венгерская компания Wizz Air, которая до начала войны была очень популярна в Украине. Анализ показал, что из более чем 15 тысяч рейсов, которые эта компания организовала в направлении Великобритании и из нее, 66% отправились с задержкой более 15 минут. В среднем же пассажирам приходилось ждать вылета почти час.

Второе место заняла британская чартерная компания Tui Airways, отправившая в прошлом году с опозданием 61,3% летних рейсов. Клиенты этого перевозчика в среднем ожидали самолета около 46 минут.

Остальные же компании расположились в следующем порядке:

Lufthansa, Германия – 49,3% рейсов с задержкой;

Air Portugal, Португалия – 48,5%;

EasyJet, Великобритания – 47,8%;

Ryanair, Ирландия – 47,1%;

Air France, Франция – 45,3%;

Jet2.com, Великобритания – 45,1%;

British Airways, Великобритания – 44,3%;

Virgin Atlantic, Великобритания – 41,6%.

Однако не только британская государственная организация заинтересовалась статистикой по опозданию рейсов. Многие другие компании и СМИ ежегодно анализируют эту сферу с разных позиций. В частности, издание CNN Travel проанализировало данные за май-июль 2022 года и создало рейтинг аэропортов с наибольшими задержками вылетов.

На первом месте в этом топе оказался находящийся в Канаде Международный аэропорт Торонто Пирсон. Каждый второй рейс отсюда отправлялся с опозданием. Не сильно отстал от него аэропорт Франкфурта в Германии, 45,44% самолетов из которого вылетели с задержкой.

Для Парижского аэропорта имени Шарля де Голля во Франции этот показатель составляет 43,2%, для Схинпола, расположенного в Амстердаме – 41,5%, а для Лондонского аэропорта Гатвик – 41,1%.

Кроме того, журналисты проанализировали количество отмененных рейсов прошлым летом. Оказалось, что больше всего таких в китайском аэропорту. В общем, рейтинг выглядит следующим образом:

Международный аэропорт Баоань, Китай – 7,9%;

Международный аэропорт Ньюарк Либерти, США – 7,4%;

Аэропорт Ла-Гуардия, США – 7%;

Международный аэропорт Торонто Пирсон, Канада – 6,5%;

Международный аэропорт Сукарно-Хатта, Индонезия – 6,2%.

Важно отметить, что опоздание рейсов – это нормальное явление, которое встречается постоянно. Связано это прежде всего с разными техническими проблемами и погодными условиями.

Однако не спешите расстраиваться, если вам приходится ждать несколько часов своего самолета. На этот случай вы должны знать о своих правах . Авиакомпания обязанна компенсировать вам потраченное время. Это может выглядеть следующим образом:

полный возврат средств или бесплатный обмен билетов;

выплата средств за моральный ущерб (от 250 до 600 евро);

оплата номера в отеле на время задержки;

бесплатное питание.

Все это действует при условии, что задержка возникла по вине авиаперевозчика. То есть, если вам приходится ждать рейс из-за ухудшения погоды или начала военных действий – вам никто не возместит ущерб.

Кроме того, нужно понимать, что авиакомпания сама не будет вам предлагать все эти бонусы. Вам нужно самостоятельно обратиться к представителю перевозчика и потребовать то, на что вы имеете право. Для этого нужно будет показать свой билет, загранпаспорт и при необходимости написать заявление.

Если же компания отказала вам в компенсации, вы можете обратиться в суд. Но не откладывайте это в дальний ящик, ведь чем раньше вы поделитесь своей проблемой с правоохранительными органами, тем больше шансов получить положительное решение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что почитать в самолете.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!