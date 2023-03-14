Что делать, если опоздали на рейс: действенные советы

Пробка на дороге, не сработал будильник, перепутала время. Опоздать на рейс можно по многим причинам. В большинстве случаев туристы в этот момент опускают руки и ищут билет на ближайшую дату. Но немногие знают, что можно решить этот вопрос без дополнительных затрат. OBOZREVATEL собрал 3 шага и 2 лайфхака, которые могут вам помочь.

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Шаг один: узнать политику перевозчика

Важно отметить, что разные авиакомпании имеют свои инструкции по работе с пропустившими рейс пассажирами. Поэтому в большинстве случаев для начала следует позвонить в службу поддержки или подойти к работникам аэропорта. Это поможет вам сэкономить время и быть в контексте события.

Скорее всего, вам предложат один из вариантов: подождать следующего рейса и сесть на него в качестве "резервного пассажира" или сразу забронировать свободные места на удобное вам время. Обе эти опции не требуют дополнительных расходов в случае, если вы воспользуетесь услугами этой же авиакомпании. Это называется правилом пробитой шины.

Но некоторые перевозчики не поддерживают такую политику в отношении людей, которые опоздали на рейс по своей вине и требуют покупать новый билет. Именно для того чтобы выяснить все эти нюансы, следует позвонить официальным представителям компании и объяснить свою ситуацию.

Шаг 2: остаться в аэропорту и готовиться к следующему рейсу

Ваш вопрос вряд ли решится через 10 минут. Работники колл-центра должны согласовать все моменты, и только тогда они смогут вам помочь. Лучше всего время ожидания провести в аэропоту. Места на другом рейсе могут появиться в любой момент. Если вы будете находиться далеко, то можете упустить эту возможность. Второй раз вам вряд ли пойдут на встречу.

Шаг 3: рассматривать другие варианты

К сожалению, далеко не по всем направлениям курсирует много самолетов. Поэтому следующий рейс может быть только через неделю, что точно разрушит ваши планы. Но всегда есть возможность найти дешевые билеты на маршруты с пересадками. Тем более, что за час до вылета цены будут точно самыми низкими.

Будьте гибкими и попробуйте открыться для разных вариантов. Это поможет вам разрешить ситуацию, если вы так и не смогли найти выход в сотрудничестве с авиакомпанией.

Далеко не всегда вы опаздываете по своей вине. Иногда из-за плохой погоды, технических или других причин рейс могут перенести или отменить. И если ваш маршрут был с пересадками, вы сразу теряете свои билеты. Если только вы не знаете 2 простых лайфхака:

1. Позвоните представителям авиакомпании, на чей рейс вы не успеваете, как только вы об этом узнали. Это позволит перенести бронирование на следующий самолет без потери средств и никаких доплат. Сотрудники перевозчиков всегда пытаются идти на встречу в таких ситуациях.

2. Попытайтесь перенести время вылета онлайн на сайте покупки билетов. Большинство авиакомпаний уже имеют такую функцию, так что вы можете легко изменить дату или время вылета.

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