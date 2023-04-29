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Никогда не экономьте на этом во время путешествий

Альбина Панченко
Журнал
3 минуты
1,9 т.
Никогда не экономьте на этом во время путешествий

Бюджетные отпуска в последние несколько лет пользуются невероятной популярностью. Отправиться в Европу за 100 евро – это уже не вымысел, а реальность. Однако есть то, от чего зависит не только наш комфорт, но здоровье. OBOZREVATEL собрал 5 главных вещей, на которых нельзя экономить во время поездки.

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Обувь

От качества вашей обуви зависит очень многое. И речь идет даже не о погрузке на ноги и позвоночник. В поездках люди ходят гораздо больше. Поэтому туфли на каблуках или новые красивые ботиночки могут нанести сильный дискомфорт.

Лучше всего для отпуска подойдут кроссовки. Выбирайте модели с дышащей подошвой, сделанные из легкой, но влагоустойчивой ткани. Лучше избегать изделий с большим количеством силиконовых или резиновых вставок.

Многие туристы летом любят ходить в босоножках или сланцах. Это удобно, если вы отдыхаете у пляжа. Но для долгих прогулок по городу или по лесной местности такая обувь может быть даже опасной. Есть риск получить травмы или подхватить какие-нибудь кожные заболевания.

Удобная обувь гарантирует ваш комфорт в дороге.

Питание

Всегда кушать в ресторанах очень дорого. Но питаться только печеньем и бутербродами – не выход. В любом туристическом городе есть бистро или недорогие кафе, где можно перекусить за небольшие деньги.

Выбирать заведение питания лучше заранее. Можно выучить меню, почитать отзывы, подобрать блюда на свой кошелек. И даже если вы отправились в большой тур по разным городам, то запаситесь более-менее полезной едой. Возьмите с собой долго сохраняющиеся без охлаждения фрукты, консервы и каши быстрого приготовления, которые запариваются в горячей воде. Последнюю можно попросить на любой заправке.

Старайтесь соблюдать правильное питание в поездке.

Безопасность

Это, пожалуй, самый важный пункт. В погоне за "выгодными" вариантами туристы часто сталкиваются с мошенниками. Не следует договариваться за жилье прямо на улице или в интернете с незнакомыми людьми, валюту нужно менять только в официальных учреждениях и никогда не покупайте билеты на мероприятия не в кассах, а у перекупщиков.

Не доверяйте незнакомым людям за границей.

Рюкзак/чемодан

Даже если у вас совсем мало вещей с собой, их все равно нужно будет носить. Поэтому подумайте над тем, чтобы приобрести удобный рюкзак или чемодан. Они должны быть легкими и при этом вмещать все необходимое. Учитывайте, что за границей вы можете купить сувениры, которые займут какое-то место, так что не набивайте сумки доверху.

Рюкзак должен быть легким и удобным.

Аптечка

Большинство туристов вообще о нем забывает, а зря. В пути может произойти много неожиданных ситуаций, когда понадобятся лекарства или средства дезинфекции ранений. С собой нужно взять сорбенты, обезболивающие, антигистаминные средства, антисептик, бинт и вату, средство от солнечных ожогов, лейкопластырь и препараты, которые вы должны принимать на постоянной основе. Дополнительно можно положить жаропонижающие таблетки и что-то от простуды. При этом нужно проверить правила ввоза лекарства на территорию страны, куда вы собираетесь. Возможно, вам пригодится рецепт от терапевта.

Аптечка должна содержать все необходимые лекарства.

Ранее OBOZREVATEL писал, что нужно взять с собой в путешествие, чтобы оно прошло как можно комфортнее.