Никогда не экономьте на этом во время путешествий

Бюджетные отпуска в последние несколько лет пользуются невероятной популярностью. Отправиться в Европу за 100 евро – это уже не вымысел, а реальность. Однако есть то, от чего зависит не только наш комфорт, но здоровье. OBOZREVATEL собрал 5 главных вещей, на которых нельзя экономить во время поездки.

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Обувь

От качества вашей обуви зависит очень многое. И речь идет даже не о погрузке на ноги и позвоночник. В поездках люди ходят гораздо больше. Поэтому туфли на каблуках или новые красивые ботиночки могут нанести сильный дискомфорт.

Лучше всего для отпуска подойдут кроссовки. Выбирайте модели с дышащей подошвой, сделанные из легкой, но влагоустойчивой ткани. Лучше избегать изделий с большим количеством силиконовых или резиновых вставок.

Многие туристы летом любят ходить в босоножках или сланцах. Это удобно, если вы отдыхаете у пляжа. Но для долгих прогулок по городу или по лесной местности такая обувь может быть даже опасной. Есть риск получить травмы или подхватить какие-нибудь кожные заболевания.

Питание

Всегда кушать в ресторанах очень дорого. Но питаться только печеньем и бутербродами – не выход. В любом туристическом городе есть бистро или недорогие кафе, где можно перекусить за небольшие деньги.

Выбирать заведение питания лучше заранее. Можно выучить меню, почитать отзывы, подобрать блюда на свой кошелек. И даже если вы отправились в большой тур по разным городам, то запаситесь более-менее полезной едой. Возьмите с собой долго сохраняющиеся без охлаждения фрукты, консервы и каши быстрого приготовления, которые запариваются в горячей воде. Последнюю можно попросить на любой заправке.

Безопасность

Это, пожалуй, самый важный пункт. В погоне за "выгодными" вариантами туристы часто сталкиваются с мошенниками. Не следует договариваться за жилье прямо на улице или в интернете с незнакомыми людьми, валюту нужно менять только в официальных учреждениях и никогда не покупайте билеты на мероприятия не в кассах, а у перекупщиков.

Рюкзак/чемодан

Даже если у вас совсем мало вещей с собой, их все равно нужно будет носить. Поэтому подумайте над тем, чтобы приобрести удобный рюкзак или чемодан. Они должны быть легкими и при этом вмещать все необходимое. Учитывайте, что за границей вы можете купить сувениры, которые займут какое-то место, так что не набивайте сумки доверху.

Аптечка

Большинство туристов вообще о нем забывает, а зря. В пути может произойти много неожиданных ситуаций, когда понадобятся лекарства или средства дезинфекции ранений. С собой нужно взять сорбенты, обезболивающие, антигистаминные средства, антисептик, бинт и вату, средство от солнечных ожогов, лейкопластырь и препараты, которые вы должны принимать на постоянной основе. Дополнительно можно положить жаропонижающие таблетки и что-то от простуды. При этом нужно проверить правила ввоза лекарства на территорию страны, куда вы собираетесь. Возможно, вам пригодится рецепт от терапевта.

Ранее OBOZREVATEL писал, что нужно взять с собой в путешествие, чтобы оно прошло как можно комфортнее.