Праздник обнаженных мужчин и кур: необычные традиции разных стран мира, которые не понять иностранцам

Традиции разных народов уходят корнями в те времена, когда еще верили в силы духов и боялись их наказания. Поэтому некоторые праздники сейчас тяжело понять, но их все равно продолжают отмечать. Самые необычные из них – в подборке OBOZREVATEL.

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Кумбха Мела (Индия)

Каждый год в течение 45 дней сторонники индуизма отправляются в паломничество к свои святыни. Последней точкой путешествия является река Ганга, в которой нужно обмыться. Индийцы верят, что этот ритуал избавляет их от всех грехов и улучшает иммунитет. Это чем-то напоминает наше Крещение. Правда, местные воды в период праздника достаточно теплые, так что моржеванием это не назовешь.

Праздник обнаженных мужчин (Япония)

Этот обряд очень схож с индийским. Его корни уходят в древность. Считается, что этот праздник начали отмечать еще тысячу лет назад. Его смысл в том, что раздетые мужчины должны залезть в холодную воду ближайшего водоема, таким образом очистившись от грехов, совершивших через год. При этом к купанию допускаются только взрослые, детей и подростков не пускают.

Праздник кур (Небраска)

Действо посвящено обычным домашним курицам. В день празднования люди переодеваются в птиц, разрисовывают гнезда, поют песни и пляшут с несушками. Считается, что так курицы будут лучше расти и нести больше яиц.

Праздник огня (Шотландия)

Когда-то викинги неоднократно нападали на территорию Шотландии, местные до сих пор имеют на них зуб. Шутки шутками, а каждый январь здесь проходит Праздник огня, на котором показательно сжигают макет военного корабля этого кочевого народа. При этом еще танцуют и поют.

Праздник зомби (Пенсильвания)

С 2015 года во многих странах мира отмечается этот удивительный праздник. По традиции, люди переодеваются в живых мертвецов и ходят по улицам своих городов. Придумали такой необычный способ развеяться фанаты ужастиков из Пенсильвании.

День пончика (США)

Уже больше 80 лет в США официально отмечают День пончика. Этот праздник зародился после Первой мировой войны. Во время активных противостояний Армия спасения раздавала солдатам эти популярные сладости. В мирное время праздник переродился в акцию помощи нуждающимся. Поэтому в большинстве кофеен собирают деньги на помощь бездомным.

Вегетарианский фестиваль (Таиланд)

На этом празднике вряд ли можно спокойно отдохнуть, ведь некоторые традиции просто ужасают. В этот день защитники животных устраивают парад и разные зрелищные шоу. Некоторые преданные сторонники течения прокалывают себе лицо и тело острым оружием, чтобы показать свою преданность убеждениям.

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