Нетуристический Таиланд: как действительно живут люди в популярной стране

Обрядовые танцы, роскошные пляжи и улыбающиеся люди – это все видят туристы, приезжающие в отпуск на знаменитые курорты Таиланда. Но действительно ли все так прекрасно, как кажется? Большая часть населения этой страны находится на грани нищеты. Полуразрушенные дома, страдающие от наводнений, ветра и времени, дети в обносках и куча суеверий – такую правду готовы воспринимать далеко не все иностранцы. Как живут тайцы – в подборке OBOZREVATEL .

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Жилье

Для тайцев жилье – практически священное место. Поэтому с ним связано множество суеверий. Так в дом нельзя заходить в обуви и ни в коем случае нельзя наступать на порог. Также местные верят, что вбивать гвозди в пол – плохая примета. Потерю денег предрекают тем, кто подметает ночью. И таких правил множество.

В регионах с повышенным риском наводнений дома строят на сваях – специальных деревянных конструкциях, поднимающих здания на несколько метров. Это также защищает хозяев от хищных животных и змей.

Практически у каждого дома стоит его маленькая копия. Это сантрапума – дом для духов. Тайцы верят, что с ними нужно дружить, поэтому и строят им небольшие дома.

Питание

Местные жители дома практически не готовят. Да и смысла в этом нет никакого. В Таиланде очень развит бизнес уличной еды, позволяющий дешево купить любое блюдо: будь то суп или рис с морепродуктами.

Фаст-фуд здесь не похож ни на что в мире. Это не жирная жареная пища, как в других странах. Это полноценное питание, которое снабжает организм всеми необходимыми веществами. В блюда добавляют каши, мясо или рыбу и много овощей.

В тайских квартирах не выделяют место для кухонь. Как правило, ставят себе чайник, микроволновку и минимальный набор посуды. Иногда можно увидеть маленький холодильник. Но в нем чаще охлаждается вода, чем какие-либо продукты.

Быт

Тайцы редко тратят деньги на покупку дорогостоящей техники. Так что и стиральные машинки есть далеко не в каждой семье. Однако в городах есть специальные точки, где можно за небольшие деньги постирать всю одежду. Обычно это стоит менее 2 долларов.

В отдаленных регионах до сих пор следуют древним правилам этикета, который трудно понять иностранцам. Влюбленные здесь не выражают свои чувства публично. Даже женатые пары редко держатся за руки и, тем более, целуются на улицах. Это самое высокое проявление неуважения к окружающим.

Даже если вы близко общаетесь с тайцем, не прикасайтесь к его голове. Это может быть расценено как знак унижения.

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