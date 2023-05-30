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Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Альбина Панченко
Журнал
4 минуты
5,0 т.
Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Страна степей, гор, озер и удивительной культуры – Казахстан – в последние годы пользуется все большей популярностью среди европейских туристов. Сюда приезжают по многим причинам, но прежде всего ради первозданной природы и древних исторических памятников. Государство еще не привыкло к такому массиву иностранцев. Поэтому многие его гости рассказывают о нюансах местного быта, которые немного раздражают.

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Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Незнание английского языка

Это, пожалуй, самая большая проблема для иностранцев. И все бы ничего, если бы это не касалось представителей государственных учреждений, работников железных дорог, турагентств, телефонных компаний и, самое удивительное, отелей… Это очень усложняет отдых, особенно если вы останавливаетесь в отдаленных районах, где плохо работает интернет и не ловит сеть.

Чтобы предотвратить различные казусы, стоит заранее договориться с местным гидом, который будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия. К счастью, его услуги обойдутся вам в очень небольшие деньги, а помощь такого человека облегчит вам жизнь.

Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Отсутствие личных границ

Местные жители очень открыты, но иногда они, не желая никого обидеть, переходят границы. Так здесь совершенно незнакомый человек может спросить вас о ваших заработках или семейном положении. Ожидать этого можно от кого угодно: администратора гостиницы, официанта, таксиста или продавца в супермаркете.

Чтобы не спровоцировать конфликт, старайтесь максимально корректно отказать в ответе. Помните, что казахстанцы очень эмоциональны, поэтому вы можете нарваться на серьезную ссору.

Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Отсутствие улыбок

Несмотря на то, что жители этой страны очень эмоциональны, радушны и коммуникабельны, с первого взгляда об этом догадаться невозможно. Вам всегда будет казаться, что все вокруг очень серьезные, потому что здесь не принято часто улыбаться.

Это касается и сферы услуг. Даже не ожидайте, что на рецепции отеля с вами будут шутить или обмениваться комплиментами. Это не принято в Казахстане. Но и не воспринимайте отсутствие улыбок за некую агрессивность, это совсем не так.

Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Вопрос: "Как тебе Казахстан?"

Казалось бы, совершенно нормально поинтересоваться у иностранца, понравилась ли ему твоя страна. Но когда этот вопрос звучит по десять раз в день, он начинает раздражать. Но если вы планируете посетить Казахстан, то вам не удастся этого избежать.

О том, какие у вас остались впечатления от этого государства, вас будут спрашивать все: случайные прохожие, новые знакомые, сотрудники ресторанов, магазинов, гостиниц, продавцы на рынке и экскурсоводы. И придется отвечать, куда же деваться.

Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Чрезмерный патриотизм

Вот вам и объяснение предыдущего пункта. Казахстанцы обожают свое государство. Они абсолютно уверены, что все иностранцы должны быть в восторге от их страны и постоянно требуют подтверждения своей позиции. Так что, если вам что-то не понравилось, лучше промолчать. За любую критику вас могут обругать. Например, если вам не понравилось состояние дорог (а оно там не самое лучшее) – вам предложат как можно быстрее отправиться домой, используя колоритную местную брань.

Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Низкий уровень обслуживания

Эта проблема касается всего Казахстана и даже его наиболее развитых городов. Жители этой страны очень не любят работать в сфере обслуживания, что демонстрируют при каждой возможности. Поэтому сервис в местных гостиницах и заведениях питания довольно низок. Вам просто нужно принять, что для казахстанцев клиент редко бывает на первом месте.

Хотя в последнее время эта ситуация постепенно меняется. Государство быстро развивается, становится более привлекательным для туристов, что побуждает сферу услуг улучшаться.

Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Отсутствие ПДД

Конечно же, официально утвержденные правила дорожного движения здесь есть, но далеко не все местные водители их соблюдают. Казахстанцы – эмоциональные и упрямые, что влияет и на манеру вождения. Это вызывает очень много аварий и, как следствие, пробок. Поэтому будьте осторожны, если передвигаетесь по стране на автомобиле.

Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Строгие музейные работники

В Казахстане вы найдете очень много интересных музеев. Но вряд ли вам удастся в полной мере насладиться их экспонатами. Помешают этому сверхсерьезные работники, которые будут тщательно присматривать за вами. Они будут наблюдать, чтобы вы не сфотографировали какую-нибудь картину или не приблизились к ней слишком близко. Более того, на вас могут накричать за то, что вы слишком долго рассматриваете произведения искусства.

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