Чудаковатые музейные сотрудники и наглые водители: что раздражает туристов в Казахстане

Страна степей, гор, озер и удивительной культуры – Казахстан – в последние годы пользуется все большей популярностью среди европейских туристов. Сюда приезжают по многим причинам, но прежде всего ради первозданной природы и древних исторических памятников. Государство еще не привыкло к такому массиву иностранцев. Поэтому многие его гости рассказывают о нюансах местного быта, которые немного раздражают.

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Незнание английского языка

Это, пожалуй, самая большая проблема для иностранцев. И все бы ничего, если бы это не касалось представителей государственных учреждений, работников железных дорог, турагентств, телефонных компаний и, самое удивительное, отелей… Это очень усложняет отдых, особенно если вы останавливаетесь в отдаленных районах, где плохо работает интернет и не ловит сеть.

Чтобы предотвратить различные казусы, стоит заранее договориться с местным гидом, который будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия. К счастью, его услуги обойдутся вам в очень небольшие деньги, а помощь такого человека облегчит вам жизнь.

Отсутствие личных границ

Местные жители очень открыты, но иногда они, не желая никого обидеть, переходят границы. Так здесь совершенно незнакомый человек может спросить вас о ваших заработках или семейном положении. Ожидать этого можно от кого угодно: администратора гостиницы, официанта, таксиста или продавца в супермаркете.

Чтобы не спровоцировать конфликт, старайтесь максимально корректно отказать в ответе. Помните, что казахстанцы очень эмоциональны, поэтому вы можете нарваться на серьезную ссору.

Отсутствие улыбок

Несмотря на то, что жители этой страны очень эмоциональны, радушны и коммуникабельны, с первого взгляда об этом догадаться невозможно. Вам всегда будет казаться, что все вокруг очень серьезные, потому что здесь не принято часто улыбаться.

Это касается и сферы услуг. Даже не ожидайте, что на рецепции отеля с вами будут шутить или обмениваться комплиментами. Это не принято в Казахстане. Но и не воспринимайте отсутствие улыбок за некую агрессивность, это совсем не так.

Вопрос: "Как тебе Казахстан?"

Казалось бы, совершенно нормально поинтересоваться у иностранца, понравилась ли ему твоя страна. Но когда этот вопрос звучит по десять раз в день, он начинает раздражать. Но если вы планируете посетить Казахстан, то вам не удастся этого избежать.

О том, какие у вас остались впечатления от этого государства, вас будут спрашивать все: случайные прохожие, новые знакомые, сотрудники ресторанов, магазинов, гостиниц, продавцы на рынке и экскурсоводы. И придется отвечать, куда же деваться.

Чрезмерный патриотизм

Вот вам и объяснение предыдущего пункта. Казахстанцы обожают свое государство. Они абсолютно уверены, что все иностранцы должны быть в восторге от их страны и постоянно требуют подтверждения своей позиции. Так что, если вам что-то не понравилось, лучше промолчать. За любую критику вас могут обругать. Например, если вам не понравилось состояние дорог (а оно там не самое лучшее) – вам предложат как можно быстрее отправиться домой, используя колоритную местную брань.

Низкий уровень обслуживания

Эта проблема касается всего Казахстана и даже его наиболее развитых городов. Жители этой страны очень не любят работать в сфере обслуживания, что демонстрируют при каждой возможности. Поэтому сервис в местных гостиницах и заведениях питания довольно низок. Вам просто нужно принять, что для казахстанцев клиент редко бывает на первом месте.

Хотя в последнее время эта ситуация постепенно меняется. Государство быстро развивается, становится более привлекательным для туристов, что побуждает сферу услуг улучшаться.

Отсутствие ПДД

Конечно же, официально утвержденные правила дорожного движения здесь есть, но далеко не все местные водители их соблюдают. Казахстанцы – эмоциональные и упрямые, что влияет и на манеру вождения. Это вызывает очень много аварий и, как следствие, пробок. Поэтому будьте осторожны, если передвигаетесь по стране на автомобиле.

Строгие музейные работники

В Казахстане вы найдете очень много интересных музеев. Но вряд ли вам удастся в полной мере насладиться их экспонатами. Помешают этому сверхсерьезные работники, которые будут тщательно присматривать за вами. Они будут наблюдать, чтобы вы не сфотографировали какую-нибудь картину или не приблизились к ней слишком близко. Более того, на вас могут накричать за то, что вы слишком долго рассматриваете произведения искусства.

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