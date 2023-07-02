Много медведей и гигантские комары: 6 вещей, о которых нужно знать перед поездкой на Аляску

Аляска имеет так много всего с приставкой "самый", что трудно все перечислить за один раз. Это самый большой, северный, холодный и менее густонаселенный штат США. Здесь, на территории почти трех Украин, на постоянной основе проживает чуть более 700 тысяч человек. Для сравнения, официальное население Киева достигает 2,9 миллионов людей.

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Однако сюда все равно едут туристы со всего мира, а летом здесь практически невозможно арендовать жилье. И не удивительно, ведь такой природы, как на Аляске, вы не найдете нигде. Но перед тем, как отправиться покорять этот регион, стоит знать несколько важных вещей.

Планируйте путешествие заранее

Это касается отпуска в любой части планеты, но на Аляску вы можете не попасть, если начнете подготовку слишком поздно. Дело в том, что вам придется сильно поработать, чтобы сюда приехать.

Прежде всего, вы должны оформить визу в США, а это уже не легкая задача. Надо собрать целую кучу документов и пройти собеседование, чтобы вам разрешили находиться на территории страны в течение определенного времени.

Бронировать жилье следует минимум за 2-3 месяца. На Аляске очень мало гостиниц и зон для кемпинга, поэтому места заканчиваются с бешеной скоростью.

Позаботьтесь о транспорте

Аренда автомобиля – хороший способ знакомиться с новыми регионами. Но Аляски это не касается. Большая часть штата не имеет автомобильных дорог, так что вам придется пересесть на поезд или даже вертолет или самолет.

Перед поездкой тщательно изучите все туристические маршруты, узнайте, каким образом вы можете передвигаться по выбранной части региона, найдите номера телефонов местных транспортных служб, а лучше договориться с гидом, который поможет вам все это устроить.

Подготовьте теплую одежду

Лето на Аляске больше похоже на теплую весну или осень. Даже когда выходит солнышко, здесь могут подниматься холодные ветры. И если днем температура воздуха иногда достигает даже 25 градусов выше нуля, то ночью в любой момент столбик термометра может опуститься до критических отметок.

Положите в свой чемодан теплую одежду, удобную обувь, куртку, защищающую от ветра и дождя, перчатки и носки, это вам понадобится в дороге. Но не забывайте, что едете не на известный курорт, все сумки придется носить самостоятельно, иногда еще и на дальние расстояния. Потому не берите лишние вещи.

Также помните, что практически ни в одном ресторане Аляски нет дресс-кода. Как мы уже писали ранее, в этом штате очень суровая погода, так что в заведениях питания вы увидите людей, одетых тепло и удобно. Каблуки вам здесь тоже не понадобятся, они не созданы для местных дорог.

Захватите солнцезащитный крем и спрей от насекомых

Казалось бы, зачем в путешествие по холодному северному региону брать солнцезащитный крем. А ответ очень прост, большую часть путешествия вы будете находиться под открытым небом. Кроме того, большая часть Аляски покрыта горами. Поэтому следует оградить себя от негативного воздействия ультрафиолетового излучения.

Что касается спрея от насекомых, то здесь даже объяснять не нужно. В этом штате вы увидите самых больших в своей жизни комаров, поэтому лучше обезопасить себя от их укусов.

Будьте готовы встретить медведя

На утренней пробежке, возле магазина, посреди дороги, в парке, на заправке – медведей на Аляске можно увидеть где угодно. Обычно эти животные нормально реагируют на людей, но все же опасность нападения сохраняется.

Поэтому помните об алгоритме действий:

не пытайтесь убежать, это животное быстрее самых успешных легкоатлетов;

медленно, стоя лицом к медведю, начинайте отходить в сторону укрытия (если такого рядом нет, то просто отходите подальше от угрозы);

говорите спокойным голосом, чтобы хищник не почувствовал опасности, не кричите и не пытайтесь испугать его;

если есть возможность, воспользуйтесь спреем от медведей;

если же нападения не избежать, ложитесь на землю в позе эмбриона и прикрывайте шею руками, это может спасти вас.

Некоторые инструкторы по выживанию в дикой природе рекомендуют отбиваться от животного с помощью палок и камней. Но если вам не удастся победить хищника, который больше и сильнее вас, то он вас точно убьет. Это гораздо рискованнее, чем попытаться защищаться.

Позаботьтесь о своей безопасности

Аляска имеет самый высокий уровень криминогенности в США. Однако не преступники здесь представляют наибольшую опасность, а сама природа. Во время путешествия вы будете часто оказываться в местах, где отсутствует связь, нет никаких населенных пунктов, чистой питьевой воды и т.д. Кроме того здесь много диких животных, которые могут напасть в любой момент.

Основные советы, которые могут спасти вам жизнь:

пользуйтесь спутниковым телефоном, оборудованным кнопкой SOS;

заранее сообщите знакомым и доверенным лицам маршрут путешествия с приблизительными датами, когда вы будете выходить на связь;

обязательно запишитесь в журнал посетителей, если вы собираетесь в пешее путешествие по одному из национальных парков и укажите продолжительность похода (по истечении срока вас начнут искать);

возьмите с собой очиститель воды, запас пищи, теплую одежду и аптечку;

не забудьте о баллончике от медведей, здесь их очень много и иногда бывают крайне агрессивными;

если вы хотите снизить риски, с которыми можете столкнуться, наймите гида или обратитесь в одну из местных туристических компаний.

И помните, что тщательная подготовка поможет вам насладиться отдыхом на Аляске без проблем и препятствий.

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