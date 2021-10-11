Право буквы S: вещи, которые можно забирать из гостиничных номеров

Шампуни, мыло и сахар – можно! Занавески и раковину – нельзя! Вроде бы все звучит логично, но иногда туристов ловят на таких нелепых кражах, что и в голове не умещается. OBOZREVATEL подготовил список того, что можно и нельзя брать с гостиниц.

Во всем мире уже давно ввели негласное "Правило S", которое разрешает гостям забирать с номера мелочевку, начинающеюся с этой буквы. Главное, слова должны быть на английском. Скатерть и сервант уносить с собой не стоит.

Что же можно взять:

Soap – мыло;

Shampoo – шампунь;

Shower gel – гель для душа;

Shower cap – шапочка для душа;

Slippers – тапочки.

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Также никто вас не осудит, если вы возьмете ручку или дорожный швейный набор. Но есть и огромный список того, что лучше оставить в номере:

Полотенца, подушки, постельное белье и халаты принадлежат отелям. Правда, некоторые дорогие гостиницы дарят халаты с вышитыми логотипами гостям в качестве сувенира. Но это должно проговариваться вслух. Самим такое решение принимать не нужно. Чашки, другая посуда и чайник тоже желательно оставить в номере. Если у вас в тумбочке лежит книга, то можете ее почитать во время отпуска. Но домой забирать не стоит, пусть она дождется следующих гостей.

И еще как-то можно понять, когда с номера исчезает полотенце. Но бывают такие кражи, которые не помещаются в голове. Например, в одном из отелей американской компании Starwood Hotel Group украли рояль. Как это произошло – до сих пор никто не понимает. А в отеле города Дубай однажды исчезли диван и мини-бар (именно холодильник, а не только содержимое). Но это еще мелочи, по сравнению с ситуацией в одном из отелей Holiday Inn в Америке, где туристы вынесли абсолютно все с номера, включительно с кроватью и шкафом. Как им это удалось – загадка. Но факт остается фактом.

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