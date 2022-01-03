Как выбрать лучший горнолыжный курорт: топ-5 действенных лайфхаков

Отдых в горах с лыжами или сноубордом – один из лучших вариантов зимнего отпуска. К такой поездке следует начать готовиться за несколько месяцев: приобрести специальную одежду и снаряжение, выбрать страну, забронировать билеты и отель, собрать вещи.

OBOZREVATEL рассказывает действенные лайфхаки, которые помогут выбрать самый лучший горнолыжный курорт среди сотен предложений. Обратить внимание следует на следующие пункты:

Горнолыжные трассы обычно классифицируют по трем уровням сложности: легкий, средний и высокий. Здесь долго думать не надо: если вы едете в первый раз, вам подойдут невысокие спуски, где работают инструкторы и мало людей. Если же вы опытны в зимних видах спорта – то на простых спусках вам будет совсем не интересно. Однако не следует заранее переоценивать свои возможности. Большинство курортов предлагает трассы разной длины и сложности. Так что вы сможете постепенно переходить от одного уровня к другому.

Видео дня

Перед поездкой учтите:

были ли у вас травмы в течение последних 6 месяцев, которые могут повлиять на вашу безопасность во время катания на лыжах или сноуборде;

есть ли у вас заболевания, при которых не рекомендуют заниматься горнолыжным спортом;

есть ли у вас какие-либо особые запросы, которые следует принять во внимание во время путешествия.

Посмотреть существующие уровни сложности трасс можно на официальных сайтах курортов. Рекомендуем обратить внимание на отзывы туристов, там может быть много полезной информации. А именно:

насколько чисты и комфортны спуски;

сколько снега и какой он: искусственный или натуральный;

насколько удобно пользоваться подъемниками;

какие очереди на курорте.

Это только кажется незначительной деталью. Если вы уже много лет проводите время на горнолыжных курортах, то большое количество отдыхающих на трассах вам не помешает. Однако новичкам трудно будет осваивать лыжи или сноуборд на очень популярных спусках. Тело еще не привыкло к новым нагрузкам, реакция недостаточно быстра, что может привести к несчастным случаям и травмам. Проверить, сколько на самом деле людей одновременно спускаются с горы можно несколькими способами:

через онлайн-трансляцию, которую совершают многие курорты;

прочитав комментарии;

спросив у администрации направления по телефону или через сайт.

Кажется, что лучше спускаться при положительной температуре. Однако это ошибка. Самая комфортная температура для зимних видов спорта – 10 градусов мороза. В таких погодных условиях снег не пристает к вашему снаряжению, однако еще не слишком холодно и можно чувствовать себя удобно.

Один из главных пунктов при выборе горнолыжного курорта. Какие бы удобные трассы ни были, это отойдет на второй план, когда вам придется добираться до них 3 часа. Дело в том, что далеко не все спуски находятся возле популярных локаций. Иногда нет ни остановок для транспорта, ни объектов размещения. Поэтому заранее проверьте:

какие отели и гест-хаусы находятся рядом;

сколько на курорте кафе и ресторанов и какие там цены;

как можно добраться до ближайшего города;

где находятся больницы и службы неотложной помощи;

как курсирует общественный транспорт;

как далеко расположены вокзалы и аэропорты.

Как бы вы ни любили лыжи или сноуборд, вряд ли вы проведете на спусках весь отпуск. Проверьте, есть ли в выбранном городе другие виды развлечений, которые бы вас удовлетворили.

Однако это далеко не весь список важных моментов, которые следует учитывать. Не забывайте о ваших особых потребностях, которые могут возникнуть во время поездки. К примеру, если вы едете с маленькими детьми, нужно обратить внимание на количество и качество развлечений для них, наличие аниматоров и специализированных тренеров. Или если вы не употребляете мясо, следует проверить выбор ресторанов и кафе, где вы могли бы обедать.

Ранее OBOZREVATEL писал: