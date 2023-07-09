Как сделать так, чтобы в самолете вас бесплатно пересадили в высший класс: хитрости, о которых не знали многие

С вами бывало такое, что вы приобрели билет в экономкласс, но в самый последний момент бортпроводница перевела вас в бизнес и вы с повышенным комфортом, попивая бокал шампанского, добрались до пункта назначения? Положительные отличия весьма ощутимы, особенно при длительных перелетах. И, к слову, за них не всегда приходится переплачивать.

Видео дня

OBOZREVATEL хочет поделиться малозатратными или вообще бесплатными способами почувствовать себя миллионером и занять место в бизнес-классе воздушного судна. Мы собрали самые эффективные.

Обычно, пассажиров, путешествующих экономклассом, пересаживают в салон бизнес-класса, если в нем остались нераспроданные места или те, которые освободились в последний момент из-за опоздания человека на рейс. Также в случае, если на рейс было продано больше билетов экономкласса, чем есть мест в соответствующем салоне. Еще одна причина – буйный пассажир или постоянно плачущий ребенок рядом с вами. Чаще всего стюарды идут навстречу просьбам и пересаживают клиентов, иногда в класс повышенного комфорта.

Как без доплаты пересесть в высший класс?

1. Выбрать нужное время и день вылета

Неудобные часы и дни вылета обычно стоят дешевле. Если вам не принципиально, когда лететь, обратите внимание на ночные или же утренние рейсы во вторник/среду/четверг. Самыми "горячими" днями в аэропортах считаются – пятница, суббота и воскресенье. В эти три дня в дорогу отправляется треть пассажиров от всех людей, выезжающих куда-либо на неделе. В менее популярные дни у вас больше шансов заполучить "золотой" билетик.

2. Овербукинг

Овербукинг – это перепродажа билетов. Авиакомпании практически на каждый рейс продают больше мест, чем может вместить воздушное судно. Не все пассажиры приходят на рейс, некоторые отказываются от полета, потому ввели такую систему. Есть и еще одна распространенная ситуация, когда билет в одну сторону стоит гораздо дороже, чем туда-обратно. Поэтому пассажир использует только один полетный сегмент, а на второй не появляется. Если проданных билетов больше, чем свободных мест в самолете, сотрудники авиакомпании пересаживают клиентов на более поздние рейсы. И так происходит, что человек покупает билет экономкласса, а потом отправляется в бизнес на следующем рейсе.

3. Сообщить бортпроводнику о неудобствах

Попался выпивший сосед, который захотел вам рассказать всю историю своей жизни? Не включается экран или же не раскладывается кресло? Это отличный повод обратиться за помощью к стюардам. Если они не способны в считанные минуты решить вопрос, тогда пересадят вас на другое, более удобное место. В случае полного заполнения самолета, вы отправитесь в бизнес-класс.

4. Быть первым или последним

Есть большая вероятность, что последнему зарегистрированному пассажиру достанется место в бизнес-классе как бонус. Как правило, места в самолете распределяются определенным образом, чтобы загруженность была примерно одинакова в хвостовой, центральной и носовой частях.

Недавно OBOZREVATEL рассказал несколько лайфхаков, как сделать пребывание в отеле более комфортным. Если ваш день рождения или юбилей свадьбы припали на отдых, скажите это администратору. Так, вы сто процентов получите приятные бонусы в этот день. Об этом и не только читайте по ссылку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!