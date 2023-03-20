Как на самом деле живут люди в Южной Корее: это какая-то параллельная реальность

Страна аниме, удивительных игрушек и крутой косметики каждый год становится все популярнее среди туристов. Кажется, здесь сразу смешались все культуры мира и образовали что-то совершенно новое. Что удивляет иностранцев в Южной Корее – в подборке OBOZREVATEL .

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Индустрия красоты в Корее находится на очень высоком уровне. Косметику местных производителей ценят по всему миру, а к пластическим хирургам этой страны приезжают из Европы и Америки. Молодежь здесь не боится экспериментировать с внешностью и изменять свое лицо ради трендов и моды. Поэтому можно получить в День рождения сертификат на ринопластику или уколы красоты.

В соцсетях корейцы проявляются очень странно. Они любят создавать фейковые аккаунты, менять себя в фоторедакторе до неузнаваемости и вести странички от имени вымышленных персонажей. При этом 15-летней школьницей может оказаться серьезный банковский рабочий, а роль аниме-животного с удовольствием возьмет на себя топ-менеджер крупной фирмы.

Несмотря на показательную открытость, корейцы достаточно консервативны и интровертны. Они редко приглашают к себе в гости и общаются в основном в Интернете. Хотя здесь все же более коммуникабельные граждане, чем в Японии или Китае. Они нормально относятся к иностранцам и охотно помогут им.

В семье же существует четкое разделение на роли. Дети с родителями следят за правилами поведения и никогда не переходят границы позволено. До определенного возраста старшее поколение занимает полностью руководящую позицию и не позволяет даже иметь свое мнение. Поэтому неудивительно, что в стране все еще обширно распространена практика договорных браков.

Местные жители любят вкусную еду, но ненавидят ходить по магазинам. Поэтому очень часто они скупают все необходимые продукты на неделю или даже на месяц за один поход в торговый центр.

Питание в ресторанах – это отдельный местный культ. Корейцы совершают из обычных походов в кафе целое событие, к которому очень ответственно готовятся. Кстати, иностранцы жалуются, что местные жители постоянно чавкают. Здесь так принято показывать, что вам очень вкусно.

Жизнь в Корее – удовольствие не из дешевых. Для более или менее комфортного существования нужно зарабатывать не менее 1500 долларов в месяц. Половина этой суммы пойдет на аренду апартаментов где-нибудь в окрестностях города, еще большая часть – на продукты. Если что-нибудь останется, то вы сможете обеспечить себя вещами и предметами быта. Но в действительности здесь все стоит очень дорого.

РанееOBOZREVATEL писал о жизни в закрытой от всего мира Северной Корее.