Дубай назвали столицей мирового секс-туризма

Эмират Дубай назвали столицей секс-туризма в Персидском заливе из-за выросшего числа проституток, услугами которых пользуются иностранцы.

Об этом сообщает издание Le Monde. По словам инсайдеров, на такой имидж города сильно повлияла глобализация – власти стали активно развивать сферы услуг для привлечения путешественников, а также разрешили употреблять алкоголь в отелях, барах и ночных клубах при наличии лицензии. В статье поясняется, что обычно именно в таких местах и предлагаются секс-услуги.

Отмечается, что о росте числа проституток в Дубае уже писали и крупные израильские СМИ. Однако подсчитать точное число секс-работников на курорте не удалось. Проституцией в ОАЭ занимаются в основном мигранты из разных стран, и они скрывают свою деятельность.

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