Дикие законы, существующие только в КНДР: 5 самых нелепых запретов

Собственный интернет, новые правила баскетбола и абсолютная изоляция от мира. Казалось бы, это и есть вершина абсурда тоталитарного режима КНДР. К сожалению, вся законодательная система здесь направлена на подавление воли населения и возвеличение образа правителя. 5 самых бессмысленных запретов Северной Кореи в подборке OBOZREVATEL .

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Запрет на вероисповедание

В КНДР на законном уровне запрещено следовать какой-либо вере. Единственный, кому можно поклоняться, это правитель Ким Чен Ир, который даже после смерти остался официальным главой государства. За чтение Библии или Корана, распространение листовок или простую молитву здесь могут не только посадить на всю жизнь, но и казнить. Так, например, произошло с женщиной, которая раздавала на улице религиозную литературу.

Классовое разделение

Еще до рождения судьба человека здесь полностью решена. Все граждане страны разделены на три класса: ядро, колеблющиеся и враги. В первую группу отнесли всю политическую и социальную элиту, которая имеет преимущества во всех сферах жизни. Эти люди могут самостоятельно выбирать работу, получать высшее образование и занимать должности на государственной службе.

Второй класс – это по факту простые жители КНДР, которым суждено быть обычными работниками. Их вряд ли поставят руководителями или примут в серьезные организации. Третьим же не повезло больше всего. Это не только преступники, политические оппоненты или активисты, но и их семьи, дети, дальние родственники и даже близкие знакомые. Также к этой группе относятся женщины, чем-то оскорбившие правителя государства.

Запрет на выезд за пределы страны

Уже многие годы тысячи граждан КНДР пытаются покинуть тоталитарную родину и найти убежище в Китае или Южной Корее. Но мало кому удается это сделать. Законом запрещен выезд из страны без официального разрешения высочайшего уровня. Пограничники могут без всяких последствий убить на месте тех, кто пытается обойти это правило.

Запрет внутренних путешествий

Власти КНДР плохо относятся не только к внешнему туризму, но и к внутреннему. Для выезда за пределы родного города нужно иметь действительно серьезную причину и получить разрешение. Вообще жители страны могут ездить Северной Кореей только по вопросам работы или учебы. И то, имеют такую возможность только избранные граждане высшего класса.

Контроль причесок

В 2013 году на государственном уровне началась разработка и отбор причесок, которые могут носить граждане страны. В результате было одобрено 18 женских и 10 мужских вариантов. Говорят, что их выбирал сам Ким Чен Ин. Кстати, замужним женщинам нужно еще и укорачивать длину волос. Считается, что такой шаг в контроле моды противодействует развращению населения и проявлениям аморального поведения.

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