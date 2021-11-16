Что произошло, до сих пор не известно: 2 жуткие истории гибели туристов

Каждый год десятки туристов становятся жертвами преступников. Однако иногда люди годами не знают, куда подевались их родные и что с ними произошло. OBOZREVATEL собрал два резонансных дела, которые получили международную огласку, но так и не были раскрыты.

В марте 2014 года нидерландки Лизен Фрунн и Крис Кремерс отправились на Панаму, чтобы подтянуть испанский язык и вместе отдохнуть на каникулах. Остановились они у одной местной семьи, с которой проводили много времени.

1 апреля девушки решили подняться на вершину вулкана Бара по туристической тропе, по которой ежедневно ходят сотни людей. Сначала они планировали нанять гида, но потом передумали. Вся дорога должна была занять не больше одного дня. Однако к темноте туристки так и не вернулись. Официальный розыск начался на третьи сутки после их исчезновения.

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Панамские правоохранители понимали, что в этих лесах живут аборигены, которые могли ограбить и изнасиловать девушек. Не исключался и вариант, что их украли местные преступники, чтобы позже продать в сексуальное рабство. Удручало ситуацию и то, что девушки были совершенно не подготовлены к походу. Они надели легкие вещи: шорты и майки, не имели достаточного количества пищи и воды. Такое легкомыслие могло стоить жизни в этих краях.

В это же время в страну прилетели родители Лизенн и Крис. Они организовывали волонтерские группы, собирали средства для поиска девушек, подключали СМИ. Однако все было бесполезно.

В июне дело получило новый неожиданный оборот. Местный индеец нашел в русле реки рюкзак с вещами девушек, паспортом Крис, фотоаппаратом и мобильными телефонами. Стражи порядка и спасатели сразу переместили зону поиска, ведь находка была в 10 километрах от места исчезновения туристок.

Позже оказалось, что еще неделю после начала поездки девушки пытались найти связь и дозвониться в спасательные службы. Фотографии, найденные на карте памяти, тоже были довольно странными. На некоторых из них изображалась какая-то лужайка, голова одной из девушек, странный камень. Сколько бы эксперты ни пытались найти место, где были сделаны снимки, им это не удалось.

В конце июня в лесу нашли части тел двух человек – тазовую кость и ступню. Через несколько дней судмедэксперты подтвердили, что это останки Лизенн и Крис. Это дало повод признать туристок погибшими. Тем более что в криминальности этого дела уже никто не сомневался.

Еще одним странным совпадением стала смерть таксиста, который последним видел туристок. Считается, что это несчастный случай и он просто утонул. Но только этот человек знал, встретились ли девушки с гидом или пошли на вершину вулкана сами.

Дело официально закрыли в 2015 году. Однако до сих пор существуют энтузиасты, которые проводят частные расследования и пытаются найти виновных в смерти девушек.

В июле 2016 года немецкий 17-летний подросток Майк Мэншолт уезжает в свой первый самостоятельный отпуск на Мальту. В один из дней он отправляется на велопрогулку и так и не возвращается. Через четыре дня местные правоохранители начинают поиски парня. Параллельно с этим его родители заявляют об исчезновении сына.

Через 8 дней тело Майка нашли у скалистого обрыва. Полицейские на месте констатировали смерть из-за падения с высоты и перелома позвоночника в двух местах. Через несколько дней отцу сообщат неофициально, что никаких переломов нет и причина гибели неизвестна.

Рядом с телом правоохранители обнаружили очки, кроссовки и чехол от камеры, принадлежавших туристу. Велосипед, взятый в аренду, находился чуть повыше на склоне горы. Рюкзак, телефон и деньги исчезли.

Расследование затянулось на месяцы. Родителей отправляли из одного управления в другое. Им не давали увидеть тело погибшего, прочесть выводы экспертов. Следователи молчали в ответ на вопросы. Странными казались запутанные разговоры полицейских. Сначала они говорили, что нашли камеру. Затем – что ее не было на месте событий. В финале родным отдали съемочную технику, которая явно не принадлежала Майку.

Однако настоящий шок ожидал родителей по возвращении тела сына в Германию. Оказалось, что у погибшего отсутствуют все органы, включая мозг. А само тело было не забальзамировано, из-за чего проводить повторную экспертизу было бесполезно.

Папа Майка не раз возвращался на Мальту и пытался добиться повторного расследования. Немецкие эксперты четко заявили, что смерть была насильственной и носит выраженный уголовный характер. Правоохранители с острова до конца настаивали на несчастном случае. В 2018 году дело официально закрыли. Суд постановил, что турист, скорее всего, разбился во время езды на велосипеде. Однако родные юноши считают, что мальтийцы покрывают преступника.

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