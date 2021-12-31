8 секретов задержек авиарейсов, о которых стоит знать перед следующей поездкой

Задержка рейса – далеко не редкость для большинства авиакомпаний, с которой то и дело сталкиваются путешественники. Она может быть вызвана плохой погодой, задержкой предыдущего самолета, поломкой или другими факторами, большинство из которых можно отследить зарание.

Специалисты по авиаперелетам и опытные туристы поделились 8 способами предусмотреть изменения в расписании рейса и, по возможности, избежать их. Об этом они рассказали изданию Huffpost (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Нужно следить за погодой

Планируя свой перелет, эксперты советуют сначала проследить за погодными условиями в городах вылета и прилета, ведь сильный шторм или низкая видимость могут отложить перелет на неопределенный срок. Выбрав благоприятный день, можно избежать лишних проблем и утраченных нервов.

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Рейс без пересадок

При возможности, выбирая удобный самолет, следует обратить внимание на прямой рейс, ведь он не только доставит в пункт назначения быстрее, но и снизит вероятность задержки.

Беспосадочный вариант может стоить дороже, однако позволит избежать многих часов ожидания в аэропортах и риска, что второй рейс вылетит не вовремя.

Ранние рейсы

Утренные рейсы обычно менее подвержены изменениям расписания, в отличие от вечерних. Специалисты объясняют это "эффектом цепочки", где в течение дня несколько самолетов ненадолго задерживаются, что существенно переносит время вылета ночных пассажиров.

Скачать приложение

Большинство авиакомпаний создают приложения и сайты, на которых можно отследить изменения в рейсе, прежде чем они появляются на табло. Кроме того, можно также отследить геолокацию нужного самолета и вычислить приблизительное время прилета.

По словам ведущего тревел-шоу Gaycation Travel Show Рави Рота, подготовка к новому рейсу занимает примерно 6 часов, поэтому зная время прибытия, реально высчитать, будут ли изменения в расписании.

Статистика полетов

Правила требуют от авиакомпаний делиться на своих веб-сайтах статистическими данными полетов и задержек в том числе. При планировании это позволяет оценить, как часто конкретный самолет прибывает вовремя.

Знание своих прав

Если задержка рейса произошла, а работники не дают конкретных ответов, эксперты советуют обратиться к своим правам. Авиакомпании обычно защищают пассажиров от подобных инцидентов и обязывают персонал в полной мере доносить информацию об изменениях в расписании и их причине.

Убедитесь, что авиакомпания выплатила компенсацию

Некоторые авиакомпании обещают пассажирам денежную компенсацию, если рейс задерживают на 3 часа и более. Обычно эта информация указана на сайтах, но мало кто о ней знает. Доказав, что остановка действительно превысила 180 мин, можно смело просить вернуть часть стоимости билета.

Запасной вариант

Специалисты рекомендуют заблаговременно перестраховаться и не лететь в упор к важным праздникам или торжествам. Следует всегда учитывать возможность существенной задержки рейса и подготовиться к ней. К примеру, попросить билет на следующий самолет или успеть выбрать другой маршрут, транспорт.

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