7 вещей, которые стоит знать о Монпелье: популярный французский курорт

Если вы хотите провести небанальный отпуск во Франции, выберите для путешествия солнечный город Монпелье. Еще с древности он славится быстрым развитием, хорошими условиями для жизни, популярными университетами и, конечно же, роскошными пляжами. Так что это направление запомнится вам надолго. Но есть вещи, которые нужно знать при планировании поездки.

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Ходите пешком

Монпелье – большой город, но лучшими его локациями следует ходить пешком. Только так вы можете насладиться красотой узких улиц старинного квартала Экуссон, необычными балконами и домами с множеством интересных деталей.

Обязательно оцените уличное искусство этого города. Здесь вы увидите десятки граффити и словно оживающих муралов. Чтобы не тратить часы на их поиск, обратитесь в местные экскурсионные компании, их здесь очень много.

Кроме того, оцените красоту собора Святого Пьера, эко-парка Марианна, десятков скульптур, расставленных в разных уголках города.

Посетите старейшую медицинскую школу Европы

Более 800 лет назад в Монпелье открыли первую в Европе медицинскую школу. Тогда она была известна на весь мир, так что учиться сюда приезжали отовсюду.

Именно в этих стенах получали образование и преподавали такие известные люди, как Ронделе, создавший первый анатомический амфитеатр и демонстрировавший там вскрытия или Нострадамус, которого выгнали за неповиновение. Кстати, последний когда-то предсказал гибель города. Он считал, что произойдет это в тот день, как засохнут два дерева, растущие возле одного из сооружений медицинской школы. К счастью, он ошибся.

Интересно, что учебное заведение до сих пор работает и принимает ежегодно сотни новых студентов. Несмотря на это здесь проводят экскурсии. Советуем посетить одну из таких, ведь только так вы сможете попасть в Консерваторию анатомии, где хранится более 5 тысяч различных экспонатов.

Почувствуйте атмосферу Северной Африки посреди Франции

В 1960-х годах Монпелье стал домом для тысяч беженцев из Северной Африки. Теперь в центре города вы на мгновение сможете перенестись на другой континент. Для этого вам нужно посетить район с благозвучным названием Cours Gambetta. Здесь расположены магазинчики со специями, рестораны с традиционной африканской кухней, а еще здесь можно найти глиняную посуду ручной работы и колоритную одежду.

Посетите местные рынки

Настоящая атмосфера Монпелье откроется вам на одном из местных рынков. Советуем обязательно сходить на ярмарку, которая проходит каждый вторник, пятницу и субботу в районе Мосссон. Здесь же обустроен так называемый блошиный рынок.

Именно здесь вы найдете не только свежие продукты, но и эксклюзивные сувениры, которые больше нигде не продаются.

Также посетите самый большой рынок Арсо. Каждую субботу сюда приходит значительная часть жителей города не только за продуктами, но и просто для отдыха. Здесь вы обязаны попробовать пирог с осьминогом, который считается гордостью этого города и невероятный мятный чай.

Возьмите в аренду велосипед

Конечно, обходить весь город пешком очень тяжело. Но мы все равно не советуем пользоваться общественным транспортом, потому что так вы пропустите очень много интересных вещей. А вот проехаться по Монпелье на велосипеде – очень хорошая идея. И если вы уже взяли себе двухколесный транспорт, то отправляйтесь в местные парки или же на один из множества пляжей.

Кстати, здесь, как и на любом другом популярном курорте, днем вся береговая линия занята туристами. Поэтому лучше приходить к морю утром или вечером. Во первых, это безопаснее и полезнее для здоровья, ведь в это время активность солнца не так высока. А во вторых – вам не придется бороться за место на песочке.

Прогуляйтесь по тропинкам Jardin des Plantes

Летом в Монпелье очень жарко, потому днем вы вряд ли долго сможете находиться на улице. В такую погоду рекомендуем посетить самый старый и большой ботанический сад города – Jardin des Plantes. Здесь вы увидите растения из разных уголков планеты, в частности здесь есть бамбуковая роща и озеро с лотосами. А еще попытайтесь найти дерево желаний, которое может помочь осуществить любую вашу мечту.

Присоединитесь к местной культурной жизни

Монпелье, на самом деле, гораздо меньше Парижа. Но здесь находится множество культурных заведений. В частности, вашего внимания точно стоят два оперных театра, концертные залы и даже пабы, где выступают местные группы.

Как мы уже писали ранее, в этом городе проживает много выходцев из Африки, чья культура оказала большое влияние на жителей Монпелье. Вы это заметите на музыкальных концертах, которые проходят чуть ли не каждую неделю.

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