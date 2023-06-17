Одновременный отпуск и неуместные поцелуи в щечку: 7 вещей, которые следует знать перед поездкой в Италию

Италия – страна мечты, страсти, невероятных пейзажей, крайностей, интересных людей и многого другого. О поездке по городам этого уникального государства мечтают миллионы людей. Неудивительно, что уже много лет оно возглавляет все топы по количеству туристов.

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Но перед посещением Италии нужно кое-что о ней знать, чтобы не попасть в неприятность. И мы сейчас не об истории Рима или погодных условиях. Речь идет об особенностях быта, которые могут вас удивить.

Жизнь по графику

Да, итальянцы совсем не приучены к стабильности и графику, если речь не идет о еде. В питании у них есть десятки совершенно непонятных для большинства иностранцев правил.

Например, кофе с молоком (капучино, латте, Flat White и т.п.) можно пить только до 11 утра. Дальше заказывать такие напитки в кафе или ресторанах просто неприлично. На вас точно будут странно поглядывать, если вы допустите такую роковую ошибку.

Обедают здесь все примерно в 13 часов, а ужинают не раньше 20. Интересно, что в промежутках между приемами пищи большинство заведений питания не работают.

Еще несколько изюминок касаются местного алкоголя. Так известный на весь мир коктейль Aperol Spritz здесь употребляют только перед обедом, а наливку лимончелло пьют после полноценного приема пищи.

Конечно, нигде такие жесткие правила не прописаны. Их диктует сама культура. Однако никто вас не заклюет, если решите перенести ужин на час раньше или позже. Местные давно привыкли к туристам, потому не пытаются навязать им свои привычки.

Итальянцы уходят в отпуска практически одновременно

Это не какая-то странность. Дело в том, что в августе в Италии существенно увеличивается температура воздуха. Столбик термометра в это время редко опускается ниже 35 градусов. Потому жители страны берут отпуска и массово мигрируют к побережью.

Именно поэтому последний месяц лета считается самым плохим периодом для поездки в Италию. Практически все компании в это время приостанавливают работу, цены в магазинах возрастают в несколько раз, а поближе к морским курортам практически невозможно забронировать номер.

Итальянцы обожают автомобили

Эта страна занимает второе место в мире по количеству автомобилей на душу населения. И этому есть несколько логических объяснений.

Прежде всего, такое пристрастие к вождению вызвано географическими особенностями страны. Далеко не во все отдаленные горные городки можно добраться поездом или автобусом. Так что по местным серпантинам лучше всего ездить самостоятельно.

Кроме того, здесь действительно хорошая дорожная инфраструктура, в которую в средине прошлого века вложили миллионы долларов.

Но не спешите расстраиваться, если у вас нет водительского удостоверения. В большинство туристических населенных пунктов курсирует общественный транспорт, который стоит по сравнению с другими странами ЕС недорого.

Если же вы планируете арендовать автомобиль, то позаботьтесь о его поиске заранее. Дело в том, что в начале всемирной пандемии многие компании по каршерингу закрылись или просто распродали свои автомобили. Поэтому сейчас в этой сфере прослеживаются значительные трудности.

Любовь к наличным

Италия, вероятно, дольше всех развитых стран сопротивлялась безналичному расчету. До 2022 года далеко не во всех магазинах или гостиницах можно было найти терминал. Все изменилось после того, как власти издали закон, по которому все предприниматели вынуждены осуществлять расчет и карточками тоже.

Однако далеко не все так легко согласились на перемены. Есть еще очень много мест, где нужен кэш. Поэтому лучше имейте при себе хотя бы небольшое количество наличных денег.

Чрезмерный патриотизм

Просто поверьте, вы не найдете итальянца, который не любил бы свою страну. Местные жители будут вам постоянно говорить о красоте, непревзойденности и уникальности Италии. Поэтому приготовьтесь слушать длинные рассказы об истории этого государства, его великих художниках/завоевателях/ученых. И даже не пытайтесь перебить такой монолог, иначе вас заподозрят в неуважении.

Сарказм как норма общения

Итальянской самоиронии следует позавидовать. Эти люди с легкостью могут высмеять свои повадки или традиции. И это очень забавно смотрится, пока они не перейдут к вам. Местные шутки могут быть очень жестокими. Но не принимайте их на свой счет. Сарказм – это обычная форма общения для граждан Италии. Для непосвященных такое остроумие может показаться пересечением границ, но обычно это бывает с благих намерений.

Поцелуй в щечку не всегда уместен

Существует миф, что все итальянцы при встрече дважды целуют друг друга в щечки. Но это не что иное, как стереотип. На самом же деле близкие друзья или родственники действительно могут здороваться таким образом, как, кстати, делают и украинцы. Однако не следует лезть со своими нежностями к едва знакомым людям: гиду, менеджеру магазина или администратору отеля. Вашу "любезность" точно никто не поймет.

Лучше отдайте предпочтение стандартному рукопожатию или, если вы уже хорошо знаете человека, объятию. Такие формы приветствия будут более уместны.

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