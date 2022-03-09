6 стран, куда можно въехать беженцам из Украины без загранпаспорта

Около двух миллионов украинцев покинули свои дома и поехали за границу с момента полномасштабного нападения России на украинские территории 24 февраля. Европейские государства упростили правила въезда из Украины.

Волонтеры соседних стран обустраивают лагеря, пункты обогрева и жилье для беженцев, которые ищут для своих семей безопасное местонахождение. Отметим, что пересечение границы с Украиной запрещено мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. OBOZREVATEL рассказывает, куда могут поехать украинцы без биометрического загранпаспорта.

Польша

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Польша разрешает въезд всем украинцам с биометрическим или внутренним украинским паспортом. Для тех, кто пересекает границу на авто, обязательно наличие страхового полиса "Зеленая карта". Гражданам, которые вынужденно покинули Украину, власти Польши обеспечили бесплатный проезд железнодорожным транспортом. Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.

Словакия

Власти Словакии разрешили въезд гражданам Украины, у которых нет необходимых проездных документов. Пограничники будут проводить индивидуальную оценку личности без загранпаспорта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Всем беженцам разрешается оставаться в Словакии в течение 90 дней. Словакия предоставляет украинцам временное убежище, которое включает проживание, питание, медицинская помощь, гигиенические потребности и доступ к рынку труда.

Венгрия

Венгрия разрешает въезд всем гражданам Украины с любым документом, который определяет личность. Украинцы могут пересечь границу без биометрического загранпаспорта. "Мы будем заботиться о беженцах", – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook.

Ирландия

Министр юстиции Ирландии Гелен Макенти заявила, что Ирландия отменила визовый режим для украинцев. Во время пересечения границы украинцы должны показать любой документ, удостоверяющий личность. Граждане Украины имеют право находиться в Ирландии 90 дней, а после этого нужно урегулировать свой статус в стране. Через три месяца правительство пересмотрит свое решение в зависимости от того, как будет меняться ситуация в Украине.

Румыния

Чтобы поехать в Румынию, украинцы должны предъявить биометрический или внутренний паспорт. Если гражданин Украины потерял паспорта, он может показать любой документ, подтверждающий личность: национальное удостоверение или свидетельство о рождении. Президент Румынии Клаус Йоханнис посетил лагерь для беженцев и поддержал граждан, которые выехали из зоны конфликта. Он отметил, что ни одному украинцу на границе не откажут на въезде в Румынию.

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду решила открыть границы страны для граждан Украины, которым необходим транзит или убежище. Украинцев пускают в Молдову, даже если у них нет паспорта. Беженцы могут поехать в Молдову с любым внутренним удостоверением личности. Санду посетила пункт пересечения границы Могилев-Подольский – Отака и поддержала людей, которые вынуждено выехали из Украины из-за вторжения России.

Ранее OBOZREVATEL писал, Объединенные Арабские Эмираты вернули безвизовый режим для Украины. Из-за тяжелых гуманитарных условий, в которых оказались украинцы в результате нападения России, туристы могут находиться на территории ОАЭ круглый год.