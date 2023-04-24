10 самых популярных курортов США, которые выбирают туристы

США – страна, где возможно все! Именно поэтому сюда мечтает попасть множество туристов. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Чикаго – об этих городах слышали все. Известный сервис Tripadvisor опубликовал рейтинг самых лучших американских курортов. Какие направления попали в топ – в подборке OBOZREVATEL.

Видео дня

1. Лас-Вегас (Невада)

Город, прославившийся на весь мир благодаря невероятному количеству казино. Здесь можно выиграть миллион или же проиграть последние носки. В любом случае, сюда едут те, кто хочет проверить свою удачу и нервы. Кроме яркой ночной жизни, курорт предлагает гостям много интересных развлечений, элитных ресторанов и СПА-комплексов. Все ради высочайшего комфорта туристов.

2. Оаху (Гаваи)

Один из самых больших гавайских островов известен миру, прежде всего, из-за трагических событий в гавани Перл-Харбор. В 1941 году Япония напала на США, полностью уничтожив стоявшие здесь корабли. Вместе с этим погибло множество людей. Сейчас в память о жертвах обстрела здесь построили мемориал. Однако уже мало что напоминает о военных временах. Остров давно стал туристическим центром, где каждый год принимают десятки тысяч иностранцев. Здесь работает много невероятно красивых гостиничных комплексов, есть большой выбор пляжей, ресторанов, развлекательных центров и экскурсионных программ. Особенно приезжим нравится китайский квартал с его удивительной архитектурой.

3. Мауи (Гаваи)

Живописный остров пользуется большой популярностью среди туристов. Здесь, вдоль 50-километровой береговой линии расположены десятки отелей с лучшими условиями проживания. Однако главная особенность – местная пища. Надо хоть раз попробовать здешние деликатесы из рыбы, чтобы навсегда влюбиться в этот райский курорт. Кроме пляжного отдыха, здесь можно найти много пешеходных экскурсий. Большинство из них предлагает пройти к вулкану, который находится прямо в центре Мауи, и название имеет идентичное.

4. Ки-Вест (Флорида)

Еще один американский город, расположенный на одноименном острове. Это известный центр дайвинга, куда каждый год приезжают любители подводного плавания со всего мира. Коралловые рифы и большое разнообразие рыб привлекает внимание туристов. Неудивительно, что теплый южный пляж пользуется такой безумной популярностью.

5. Нью-Йорк (Нью-Йорк)

Город будущего с сотнями небоскребов, улыбающимися людьми и невероятным темпом жизни. Туристы, попадающие в Нью-Йорк, обязательно должны посетить Манхеттен – исторический, финансовый и культурный центр мегаполиса. Также следует сходить на спектакль в известный театр "Бродвей" и прогуляться по дорожкам Центрального парка. Кстати, последний показывали во многих американских фильмах, в том числе "Один дома" и "Мой любимый враг".

6. Новый Орлеан (Луизиана)

Самый мистический город в США. Возможно, таким его сделали писатели и режиссеры, неоднократно описывавшие Орлеан как дом ведьм, вампиров, шаманов и оборотней. Однако местные не против такой славы. Они даже ежегодно проводят тематический фестиваль, где переодеваются во всякую нечисть.

7. Саванна (Джорджия)

Именно с этого города началась история штата Джорджия. Его построили в 1733 году. Тогда здесь было 24 одинаковых квартала, каждый из которых образовывал квадрат. Да и сейчас Саванна сильно не изменилась. Здесь нет небоскребов и скоростных трасс. Это прекрасный населенный пункт для тихой, размеренной жизни. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться прекрасной природой и отдохнуть от быстрого темпа.

8. Майами-Бич (Флорида)

Любимое место селебретис, которые приезжают сюда за невероятными пляжами и комфортабельными отелями. Но не только этим славящийся город. Здесь есть много парков и необычных микрорайонов. В одном из них, к примеру, расположены невысокие разноцветные дома, возле которых любят фотографироваться туристы.

9. Нэшвилл (Теннесси)

Американская столица кантри – так можно охарактеризовать город. Здесь этому музыкальному направлению посвящены музей и целая радиостанция. В местных барах всегда звучат веселые мелодии, а в выходные еще и в живом исполнении. Так что любителям кантри точно следует посетить этот курорт.

10. Седона (Аризона)

Главная особенность города – его скалистые пейзажи. Эта пустынная территория славится невероятными видами, интересными пешеходными маршрутами и множеством галерей. Однако сюда приезжают в первую очередь ради фотографий на фоне алых холмов.

Ранее OBOZREVATEL писал о невероятных фактах о США, в которые трудно поверить.