Гнездышко в возрасте полтысячи лет: где уединились принц Уильям и Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс

Появились фото потрясающего загородного дома, где принц Уильям и Кейт Миддлтон остановились во время своего недавнего визита в Уэльс.

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Принц и принцесса Уэльские хотели остаться здесь во время двухдневного официального визита в страну прямо перед коронацией, пишет Walesonline.

Что известно о загородном доме Duffryn Mawr

Пара решила уединиться в отлично отремонтированном загородном доме Duffryn Mawr в национальном парке Баннау Брихейниог. Оттуда открывается панорамный вид на горы.

Дом, которому 500 лет, может вместить 16 человек и имеет 40-футовую кухню с бильярдной, баром, тренажерным залом, зоной для йоги и отдыха, а также спа-центром с паровой и гидромассажной ванной.

Пара остановилась в доме Duffryn Mawr, аренда которого стоит примерно 900 фунтов стерлингов за ночь, и ели в местном ресторане Bluebell Country Inn в Гленгрвине, Крикхауэлл. Отель, который имеет восемь номеров и полностью отремонтирован в 2022 году, описывает себя как "предлагает теплый валлийский прием".

Все комнаты в Duffryn Mawr, также можно использовать в качестве места для проведения свадьбы, названы в честь местных гор в этом районе, а в главной комнате есть балкон, с которого открывается потрясающий вид на местность вокруг.

Кимберли Фрай, владеющая как Duffryn Mawr, рассказала, что супруги поужинали с друзьями в Bluebell Country, дочерней собственности в зоне лаунж-бара. Они зашли, сказав: "У нас есть бронь", поэтому у местных жителей было неожиданное угощение. "Нас попросили молчать, и мы не очень верили, что это правда, пока они действительно не прибыли", - рассказала владелица.