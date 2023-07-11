Гид по 7 природным чудесам света

Природа – самый лучший архитектор, создающая шедевры на века. Оценить все природные достопримечательности воочию не под силу никому, для этого человеку банально не хватит жизни. Но посетить самые уникальные и удивительные из них вполне возможно. Путешественник, который задастся такой целью, может для начала изучить рейтинг природных чудес света.

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Подробности про 7 природных чудес света в материале TravelWiseWay.

К ним относятся только те объекты, к созданию которых не прилагал руку человек. Эти места безоговорочно произведут громадное впечатление и запомнятся на всю жизнь, даже если вы сможете посетить не все, а одно или несколько из них. И безусловно они вдохновят вас на дальнейшее исследование природных красот.

С помощью всемирного народного голосования был составлен список 7 природных чудес света, определяющий из огромного перечня наиболее выдающиеся творения природного совершенства. Среди победителей опроса оказались как довольно популярные туристические места, так и объекты, известные далеко не каждому опытному путешественнику. В итоговый перечень включили Гранд-Каньон, северное сияние, Парикутин, Большой Барьерный риф, гавань Рио-де-Жанейро, гору Эверест и водопад Виктория. Именно их советуют туристам добавить в свой чек-лист по природным чудесам света.

1. Полярное, или северное сияние

Чтобы увидеть полярное сияние, надо не только совершить поездку в северную часть полушария, но и заручиться удачей, ведь во время короткого пребывания его можно и не застать. Полярное сияние – это оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы. Этот природный феномен способен обезоружить наблюдателей спектром красок: сначала он проявляется в виде фосфорических пятен, и вот небосвод превращается в вереницу изумрудных, красных, фиолетовых и синих огней или движущихся полос света. Сияние похоже на пляску цветов в небе, не зря в преданиях северных народов это явление объясняли танцем умерших в небе или играми духов.

Интенсивность северного сияния проявляется по мере приближения на север к магнитному полюсу в Арктике. Полюбоваться им можно на крайнем севере Канады, в Аляске, Норвегии, Исландии, Финляндии и Швеции. Но чтобы не разочароваться после долгой поездки, стоит выделить несколько дней на этот пункт в вашем путешествии, ведь сияние отличается непредсказуемостью. В этом и состоит некоторая доля очарования этого природного чуда света: чтобы увидеть его, должно сойтись несколько факторов, никак не зависящих от человека, что делает встречу с ним порой судьбоносной. Лучше выбрать для этого зимние месяцы: вероятность увидеть сияние увеличивается, а темное зимнее небо делает его более заметным.

2. Гранд-Каньон

Достаточно один раз оглянуться вокруг, стоя на краю Гранд-Каньона, чтобы понять, почему он входит в список мест для посещения миллионов туристов. Гигантская каменная пропасть олицетворяет разрушительную силу природы вкупе с ее талантом создавать шедевры даже из разрушения. Скопление скал и утесов, напоминающих стены, башни и пагоды, пещер и расщелин создают вместе невероятный пейзаж.

Для путешествия в каньон большинство посетителей выбирают его южную часть. Здесь расположены смотровые площадки и другая туристическая инфраструктура. Отсюда стартуют многие пешие маршруты, в том числе и самые легкие на небольшие дистанции с минимальным перепадом высот. Еще одна изюминка южного края Гран-Каньона - сохранившиеся резервации индейских племен. Большой каньон – это рай для поклонников экстремального туризма и сложных пешеходных маршрутов. Прогулка со спуском в каньон по одной из многочисленных троп превратиться в захватывающее приключение с незабываемыми впечатлениями на всю жизнь.

Северный край Гранд-Каньона подходит только для опытных и выносливых путешественников, а многие его части закрыты для посещения туристами в силу опасности и сложности маршрутов. Если же вас интересует процесс создания Большого каньона и его геология, стоит посетить местный геологический музей. Ближайшие крупные города, в которых можно остановиться для посещения каньона, - Лас Вегас и Феникс, штат Аризона, США.

3. Парикутин

Вполне вероятно, что это название может оказаться для вас совершенно незнакомым. Но посещение этого природного чуда света однозначно того стоит.

Парикутин - это молодой вулкан в Мексике. Можно подумать, что в путеводитель по природным чудесам света стоило бы включить кого-нибудь из его более известных "братьев", например, Килиманджаро, Фудзияму или Йеллоустоун. Но особенность Парикутина, делающая его уникальным, состоит в том, что человечество стало свидетелем его рождения и феноменально быстрого развития. С дыры в несколько сантиметров с валившим из нее дымом, которую заметил местный фермер на своем поле, он за несколько дней превратился в огненную гору, извергающую смертоносную магму в течение 9 лет. За несколько месяцев вулкан достиг высоты в более чем 300 метров и испепелил все вокруг.

В последний раз вулкан извергался в 1952 году, образовав вокруг себя выжженную лавовую долину. Он успокоился, но не остыл полностью: после дождя над его жерлом курится сернистый пар. Посетить вулкан можно во время 12-мильного путешествия пешком или верхом в любое время года. Остановитесь для этого в городе Урапан у подножия вулкана или приезжайте из столицы – дорога из Мехико займет около 7 часов.

4. Водопад Виктория

Это природное чудо света на реке Замбези разграничивает два африканских государства – Зимбабве и Замбию. Для полноты впечатлений водопад лучше рассмотреть с обеих сторон. В Зимбабве, безусловно, впечатляющие виды на водопад и окрестные пейзажи. Но, перейдя границу, можно получить более близкий опыт, например, устроить себе проверку на смелость и искупаться в бассейне Дьявола, расположенном почти на краю водопада в Замбии. Если и этого мало, можно заказать вертолетный тур и полюбоваться водопадом с высоты.

При посещении этой достопримечательности следует учитывать сезон дождей, длящийся обычно с конца ноября по начало апреля. Лучше приехать сюда сразу после его окончания, когда объем воды еще велик, но устанавливается приятная погода. Добраться сюда не составляет труда ни из Зимбабве, ни из Замбии, но ближе к водопаду располагается международный аэропорт Гарри Мванга Нкумбула в Замбии. Также большое количество туристов прибывает сюда авиарейсами из Йоханнесбурга. Но в таком случае внимательно рассчитывайте вес своего багажа – на местных небольших самолетах действуют более строгие ограничения.

5. Гора Эверест

Эта гора возвышается над уровнем моря на свыше 8,8 тысяч метров, привлекая к себе альпинистов и экстремалов со всего мира. Эверест расположен на границе Непала и Тибета и входит в систему горной цепи Гималаев. Эту вершину считают самым высоким место на земле, превзойти ее может разве что вулкан на Гавайях Мауна-Кеа, но только если считать его высоту от морского дна.

Покорить наивысший пик Земли – это мечта многих альпинистов, искателей приключений и поклонников экстремального туризма. Ни высокая вероятность схождения лавин, ни недостаток кислорода, остро ощущаемый на высоте более 7925 метров, ни ужасные морозы на вершине, ни даже совсем не единичные смертельные случаи не останавливают смельчаков на пути к своей мечте. Ежегодно совершаются тысячи восхождений, и для тех, кто сумел добраться до вершины, это приключение станет одним из главных достижений в жизни.

Даже если подъемы на гору вас не привлекают, это место, где стоит побывать. Совершите экскурсионный полет вокруг горы, чтобы полюбоваться впечатляющим видом. Проникнитесь атмосферой и на полную насладитесь красотой здешних пейзажей, посетив один из двух базовых лагерей Эвереста – опорных пунктов для альпинистов, отправляющихся на покорение вершины. Или сделайте памятные фото на ошеломительный вид на Эверест с домика на горной станции в Непале.

6. Большой Барьерный риф

Самый крупный коралловый риф в мире представляет собой многогранную экосистему из более чем 900 остров, около 3000 отдельных рифов и зарослей морских водорослей. Он простирается на более чем 2300 километров вдоль северо-восточных берегов Австралии. Это единственная живая структура, которую видно из Космоса.

Большой Барьерный риф напоминает причудливый экзотический сад, в котором рыбки самых странных форм и расцветок мелькают вокруг пестрых коралловых рифов, будто тропические бабочки вокруг редких цветов. Здесь легко увидеть акул, которых привлекают к рифам изобилие рыбы и планктона, а летом - встретить черепах, приплывающих отложить яйца.

По большей части эта самая крупная в мире колония коралловых полипов находится далеко от берега, но посетить этот диковинный сад и увидеть воочию его многочисленных обитателей можно во время морских туров и экскурсий на один или несколько дней, предлагающих разные формы отдыха – дайвинг, сноркелинг или морская прогулка к рифам. Это природное чудо света можно посетить из нескольких популярных отправных точек - туристического города Кэрнс, живописного Порт-Дугласа и острова Уитсанди.

7. Гавань Рио-де-Жанейро

Эта природная достопримечательность расположена в одной из крупнейших бухт мира – Гуанабара в Бразилии. Вход в бухту охраняют несколько высоких гор, например, пик Сахарная голова, чья форма напоминает кусок рафинада, или гора Корковада, с вершины которой благословляет путешественников статуя Христа-Искупителя. Над морской гладью возвышается россыпь островков с привлекательными пляжами и гранитных пиков, покрытых зеленью. Гавань окружают живописные холмы, скалы и величественный лес национального парка Тижук.

Традиционное путешествие с целью посмотреть достопримечательности гавани Рио-де-Жанейро включает поездку по зубчатой железной дороге в парк Тижук, котоая тянется на 3,5 километра вверх к статуе Христа. Насладитесь захватывающим видом на водную гладь, прекрасные пляжи и горы вдалеке. Ранним утром здесь больше вероятность осмотреть статую и окрестности без толпы. Но самые непревзойденные впечатления туристы могут получить от вертолетной прогулки вокруг статуи над гаванью. Этот захватывающий дух вид точно попадет в вашу копилку самых ярких впечатлений.

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