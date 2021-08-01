Германия ужесточила правила въезда на территорию страны

В Германии ужесточили правила для тех, кто въезжает из других стран: отрицательный тест на коронавирус, свидетельство о полной вакцинации или доказательство наличия антител должны иметь все туристы старше 12 лет. Ограничения ввели с 1 августа, они будут действовать до конца года.

Об этом пишет DW. Решение было принято Федеральным правительством Германии в пятницу, 30 июля.

Ранее такие правила распространялись на тех, кто прибывает самолетом, а теперь они касаются и путешественников, которые передвигаются всеми другими видами транспорта, включая автомобильный, железнодорожный и морской.

В то же время, при въезде из зоны распространения варианта коронавируса тестирование является обязательным даже для тех, кто полностью вакцинировался или переболел COVID-19. Даже в случае отрицательного результата теста в Германии надо пройти 14-дневный карантин, который нельзя сократить.

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Вакцинированные лица, возвращающиеся из зон высокого риска, должны на десять дней идти в карантин, который, однако, можно прекратить после пяти дней в случае отрицательного результата теста.

Для детей до 12 лет карантин длится пять дней. На путешественников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19, это требование не распространяется.

Проверять туристов на сухопутных границах Германии будут избирательно, и они должны будут предоставлять соответствующие документы. При пересечении границы в поездах проверки будут осуществлять во время его движения, а во время авиапутешествий пассажирам нужно будет предоставлять документы перед посадкой в самолет.

Правила были введены прежде всего из-за повышенной опасности новых заражений при возвращении отпускников.

Отметим, что Германия открыла границы для украинских туристов с 18 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский рассказал, что вероятно в ЕС будут срочно введены усиленные карантинные требования. Туристы из Украины могут попасть под карантин.