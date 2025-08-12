Где наблюдать за закатом: названо лучшее место на планете

Закат – одно из самых красивых и доступных природных зрелищ. Наблюдение за ним нередко сравнивают с медитацией и советуют хотя бы время от времени останавливаться, чтобы полюбоваться тем, как светило скрывается за горизонтом и отдохнуть.

Несмотря на то, что увидеть эту красоту можно где угодно в мире, отдельные локации делают этот опыт абсолютно незабываемым. Куда отправиться в путешествие за такими впечатлениями рассказало издание Travel and Leisure. Оно обнародовало результаты исследования, проведенного компанией AllClear, занимающейся страхованием путешествий. Чтобы сделать вывод, ее эксперты сначала составили список из 100 мест по всему миру, известных своими впечатляющими закатами. Затем каждое из этих мест было оценено по пяти ключевым погодным факторам, влияющим на качество заката. В них вошли облачность (небольшое количество облаков в этот момент усиливает рассеивание солнечного света, создавая яркие цвета), скорость ветра, осадки и влажность. Также учли количество упоминаний о красивых закатах на сервисах с туристическими отзывами.

И после проведенного анализа первое место исследователи отдали турецкой Каппадокии. Здесь можно полюбоваться чрезвычайно красочным небом на уникальном фоне волшебных дымовых труб региона. Причем сделать это можно не только с поверхности земли, но и поднявшись в небо на воздушном шаре. В целом в исследовании Каппадокия набрала 86,1 балла из 100 возможных и обошла всех конкурентов.

Вайкики на Гавайях занял второе место с результатом 79,8 балла из 100. Он получил такую высокую оценку благодаря своим открытым видам на океан и пальмам, которые прекрасно обрамляют насыщенные красные и светло-розовые оттенки знаменитого гавайского заката.

Национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне, США замкнул тройку лидеров. Он минимально отстал по оценке от Вайкики, набрав 79,6 баллов. Авторы рейтинга отметили, что огромные стены природного разлома приобретают золотистый цвет, когда на них падают лучи заходящего солнца. Особенно удачными местами туристы назвали Саут-Рим или Мазер-Пойнт.

Другие лучшие места для наблюдения за закатом солнца включают Айерс-Рок в Австралии, занявший четвертое место, а также Национальный парк Гранд-Титон в Вайоминге, замыкающий пятерку лидеров.

"Для путешественников, которые гонятся за самыми яркими закатами в мире, наше исследование предлагает уникальную информацию о самых невероятных местах, где можно насладиться золотым часом. Будь то мистические пейзажи Каппадокии, знаменитые гавайские пляжи, усеянные пальмами, или незабываемое зрелище Гранд-Каньона — яркие закаты можно увидеть по всему миру, они создают потрясающее световое шоу над захватывающими природными ландшафтами", — объяснила результаты исследования Сара Коллинсон из AllClear.

