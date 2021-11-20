Евросоюз закрылся для украинцев, но не полностью: куда и на каких условиях еще можно полететь. Список стран

Евросоюз еще 9 ноября исключил Украину из "зеленого списка" стран (безопасных с точки зрения распространения коронавируса) и посоветовал закрыть границы для туристических поездок. Однако не все государства ЕС последовали этим рекомендациям, так что о полной изоляции пока речь не идет.

Куда можно поехать прямо сейчас и что для этого нужно, читайте в материале OBOZREVATEL.

В большинстве случаев главным условием остается COVID-сертификат. И вот куда можно поехать только при наличии вакцинации:

Эстония

Разрешены такие препараты: Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac. В противном случае придется отсидеть 10-дневный карантин. Так что для туризма этот вариант лучше не рассматривать.

Бельгия

Разрешены такие препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. А перед вылетом также необходимо заполнить форму на сайте Passenger Locator Form (PLF).

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Польша

Разрешены такие препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Jonson&Jonson. Перед поездкой турист должен заполнить эту форму.

Чехия

Разрешены такие препараты: AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, CoviShield при условии, что после вакцинации прошло не менее 14 дней.

Перед въездом также нужно заполнить форму по ссылке. Полученное на e-mail подтверждение (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) нужно будет показать во время пограничного контроля.

Франция

Разрешены такие препараты: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson.

Словакия

Разрешены такие препараты: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, CoronaVac.

Перед выездом необходимо заполнить форму по ссылке. Подтверждение регистрации нужно будет показать на границе. Для туристов, которые летят на самолете, еще нужно заполнить эту форму.

Испания

Разрешены все вакцины, которые одобрены в Украине. Но перед вылетом нужно заполнить форму на сайте spth.gob.es.

Латвия

Разрешены такие препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Перед прибытием в страну необходимо заполнить анкету на сайте covidpass.lv (не позже чем за два дня до приезда).

Литва

Разрешены такие препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. За 48 часов до въезда необходимо заполнить форму и получить QR-код.

Нидерланды

Кроме сертификата о вакцинации, нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до въезда, или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее чем за 24 часа. Также нужно иметь распечатанную и заполненную "Декларацию о вакцинации".

Некоторые страны готовы пускать украинских туристов без сертификата вакцинации. Для въезда понадобится один из указанных документов:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов;

сертификат о вакцинации двумя дозами препаратов Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac;

отрицательный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 + документ о наличии одной COVID-прививки, сделанной в течение последних восьми месяцев.

сертификат о вакцинации в приложении Дія. Бумажные сертификаты, выданные украинскими медицинскими учреждениями, не принимаются. Разрешены такие препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов.

отрицательный экспресс-тест на антиген за 48 часов.

Также необходимо заполнить форму по ссылке. Это нужно сделать после прохождения check-in на рейс, но до посадки в самолет.

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Однако после прилета нужно сделать еще один тест (до получения отрицательного результата турист должен находиться на самоизоляции);

сертификат о вакцинации такими препаратами: Johnson&Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac. Копию сертификата о вакцинации нужно загрузить по ссылке за 48 часов до вылета.

сертификат о вакцинации такими препаратами: Pfizer, AstraZeneca, Jonson&Jonson, Moderna, CoronaVac;

справка на английском языке о перенесенном COVID-19 в течение последних 180 дней.

сертификат о полной вакцинации. Разрешены такие препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, CoronaVac.

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Через четыре дня после приезда тест необходимо сдать снова.

отрицательный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за 48 часов.

справка о перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев.

сертификат о полной вакцинации. Разрешены все препараты, которые используют в Украине.

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за 48 часов.

справка о перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев.

сертификат о полной вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа.

сертификат о вакцинации следующими препаратами: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson;

справка о перенесенном COVID-19 в течение последних 180 дней;

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Перед приездом нужно заполнить эту форму. И не забывайте: чтобы попасть на территорию страны, необходима ирландская виза.

цифровой COVID-сертификат (признаны все препараты, которые используют в Украине);

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.

сертификат вакцинации любой вакциной, одобренной в Украине;

отрицательный тест ПЦР за 72 часа до вылета;

отрицательный экспресс-тест на антиген за 48 часов;

справка о перенесенном COVID-19 (должно пройти не менее 14 дней и не более 180 дней).

Ребенку до шести лет – не нужны никакие из этих документов. А вот у детей от 6 до 12 лет в некоторых странах могут потребовать негативный тест. В Польше, Франции и Испании для подростков с 12 лет действуют такие же правила, как и для взрослых.

Если есть документ о вакцинации, то нет. Если сертификата нет, то есть два варианта:

Установить на смартфон приложение "Вдома" на 72 часа, а после получения отрицательного теста на коронавирус прекратить самоизоляцию; Не устанавливать приложение и отправиться на 14-дневный карантин.

Это не окончательный список доступных стран, со временем он расширится. OBOZREVATEL будет постоянно обновлять перечень. Также вы можете посмотреть правила для каждой страны на сайте МИД Украины.