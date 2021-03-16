Эверест открыли для туристов впервые с начала пандемии. Видео

Впервые после начала пандемии самая высокая гора мира Эверест снова будет доступна для отважных туристов. Более 300 путешественников присылали свои заявки на покорение этой вершины.

Местное правительство сообщило, что примерно такое же количество людей было на Эвересте в 2019 году, до начала карантина во всем мире. Об этом рассказали в прямом эфире ТСН. Ранок.

Кроме того, также стало известно, что одним из первых покорять вершину будет 30-летний принц Бахрейна. Он уже приехал в Непал со своими помощниками. На данный момент все участники регулярно и изнурительно тренируются, чтобы уже через несколько недель отправиться в долгожданный поход.

Отметим, что Непал технически разрешает экспедиции на Эверест с осени, но большинство начинающих и профессиональных альпинистов обычно совершают восхождение в период с апреля по июнь, когда условия для поднятия на вершину самые благоприятные. Тибетская сторона горы, на которую претендует Китай, остается закрытой.

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