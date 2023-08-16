Это изменит все! Пять советов для туристов, которые сделают путешествие в разы приятнее. Фото

В современном мире туризм стал доступен всем, у кого-то на счету уже более 100 стран, а кто-то только начинает свой путь путешественника. Сейчас смело даже без опыта можно отправляться исследовать самые отдаленные уголки мира, наслаждаться видами и общаться с новыми людьми.

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Впрочем, начинающим следует тщательно спланировать отпуск и изучить все о месте назначения. OBOZREVATEL рассказывает о советах, которые сделают путешествие более приятным.

Защита от солнца

О защите от солнца нужно позаботиться раньше, особенно если отпуск запланирован на острова или в экзотические страны. Там солнцезащитные кремы продают в три раза дороже, поскольку эти средства пользуются спросом.

Есть два показателя, на которые нужно обращать внимание при покупке лосьонов – это SPF и UVA. Показатель SPF или уровень защиты от ультрафиолетового излучения должен быть не менее 30. UVA показывает, насколько средство защищает от длинноволновых ультрафиолетовых лучей. В некоторых странах запрещено использовать средства, содержащие оксибензон и октиноксат, поскольку они могут нанести ущерб окружающей среде и коралловым рифам.

Берегите наличные деньги

Во время отпуска никто не застрахован от мошенников, поэтому необходимо хранить наличные в разных местах. Положите несколько сотен в разные карманы или в чемодан. Если украдут кошелек, то останутся деньги на дорогу домой или еду.

Туристы с опытом советуют положить в карман штанов кошелек-приманку без денег, чтобы внимание потенциальных преступников было направлено туда.

Косметика

Украинцы не по рассказам знают о долгих путешествиях автобусами или поездами, поскольку из-за вторжения России аэропорты не работают и поездка за границу теперь длится десятки часов. Сухой шампунь и салфетки для лица являются отличным способом освежиться.

В этот список следует добавить глазные капли для увлажнения, поскольку глаза в дороге и без нормального сна часто пересыхают. При пересадках на международных рейсах следует воспользоваться туалетом, умыть холодной водой лицо и шею.

Туризм во время дождя

Во время дождя мало туристов посещают достопримечательности. Тогда есть возможность сделать хорошие фото без сотен людей на фоне. Во время отпуска в дождевые регионы следует взять дождевик или зонт. Также об этом можно попросить в отеле.

Расслабленные дни

Во время отпуска следует устраивать расслабленные дни, где вы просто отдыхаете и ничем не занимаетесь. Таким образом, можно действительно почувствовать вкус отдыха, не бегая по экскурсиям. В зависимости от места, это может быть спа, прогулка или пикник. Если каждый день будет расписан с утра до вечера, то после отпуска нужен отдых дома.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о вещах, которые почти всегда можно получить бесплатно в отеле. Администрация сделает все для комфортного отдыха туристов.

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