Экскурсии на внедорожниках и фотосафари по цене ресторана. Проведите романтические выходные в одном из лучших экопарков Украины

Ищете, чем удивить дорогого человека или просто впечатлений на выходные? Эко-парки Украины подарят прекрасную возможность воплотить мечты и перевести романтику с банальщины на оригинальность. Говорят, если хочешь проверить свою "половинку", отправляйся с ней в путешествие. В экопарках вас ждет романтическое путешествие на внедорожниках, встреча со множеством милых, диких животных, романтика у костра и комфортабельные отели прямо посреди зимнего леса.

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Dereville ecopark – 100 км от Киева

Зимний экопарк – это сказка, в которой можно прогуляться с оленями, зубрами, кабанами, муфлонами на расстоянии касания рукой. Вам не придется бродить по лесам и полянам пешком. Экопарк предлагает устроить настоящее сафари на внедорожниках по 380 гектарам, где проживают более 600 животных, не считая рыб и птиц. Цена такой экскурсии составляет 750 грн для взрослого и 400 для детей старше 5 лет.

Помимо увлекательной часовой экскурсии вы можете посетить вкусный ресторан в экопарке и отведать вкусные домашние гамбургеры. Все продукты для приготовления блюд поставляются с собственной фермы, что делает вкус более насыщенным, а ваш обед более полезным.

На территории экопарка есть комфортабельный отель, номер в котором на двоих может стоить 4300 грн за две ночи. Отель радушно принимает и домашних любимцев, без доплат и ограничений.

Экопарк Медвино – 120 км от Киева

В Медвино можно провести самый романтичный уик–энд и не обязательно к 14 февраля. Экопарк предлагает экскурсии на квадроциклах, багах, пикапах, авто для больших групп и даже на вашем личном авто. на 3 тыс. гектар вы встретите оленей, бизонов, много птиц и маленьких пушистиков, свободно передвигающихся и уже привыкших к приветливым людям. Экскурсии проходят в сопровождении гида, а после, вас будет ждать вкусная дегустация на местной сыроварне.

На территории экопарка расположен ресторан и лоджия. Вы можете сделать остановку в комфортабельных домиках, просто среди соснового леса. Если впечатлений недостаточно, добавьте баню и спа–чан под открытым небом. Экопарк Медвино – это приключение, которое хочется повторить.

Экопарк Нью-Васюки – 20 км от Одессы.

Это настоящий парк развлечений для семейного досуга в любой день. На территории очень много разнообразных локаций с животными, например страусиная ферма или Бабушкин дворик в режиме контактного зоопарка. Отдельным развлечением для детей станет Город-мастеров, где дети и подростки производят красивые сувениры из глины, ткани и других материалов. Игровые площадки, разнообразные качели и горка для тюбинга – увлекают детское внимание на целый день. В летний период работают водные локации, но зимой к развлечениям можно добавить баню на дровах, мини–бассейн или беседку в гриль-парке для зимнего шашлыка.

Для тех, кто хочет растянуть удовольствие на несколько дней работает мини–гостиница с комфортабельными номерами. Цена двухместного номера от 2200 грн, завтрак включен. Вход на территорию парка оплачивается отдельно: взрослый 350 грн, детский 300 грн, по будням цена каждого билета дешевле на 100 грн. В стоимость билета войдет более 10 интересных локаций и аттракционов, включая Динозаврячий каньон и подвесные мосты.

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