Египетские Мальдивы: 6 причин, почему Rixos Premium Magawish Suites & Villas – идеальное место для отдыха

Пока Украину засыпает весенним снегом, в Египте начался курортный сезон! Теплое море, солнце, чистый песок и возможность вырваться из коронавирусных реалий – это то, что нужно сегодня каждому, а значит пора паковать чемоданы. Прекрасной новостью стало открытие в марте пятизвездочного отеля премиум-класса Rixos Premium Magawish Suites & Villas в Хургаде, который непременно удивит даже самого притязательного гостя.

Благодаря одному из самых надежных туроператоров Украины Tez Tour Обозреватель одним из первых побывал в этом люксовом месте и готов назвать 6 веских причин, почему для отдыха в Хургаде нужно выбрать именно Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

Километровый пляж отеля Rixos Premium Magawish Suites & Villas по праву считается лучшим в Хургаде. Чистый, мягкий песок, невероятного бирюзового цвета вода, пологий удобный заход в море ­– это место не даром называют египетскими Мальдивами. Пляж Rixos Premium Magawish Suites & Villas великолепно подойдет как для полного релакса, так и для активного времяпровождения. Гости отеля могут разместиться в комфортабельных беседках или же на шезлонгах. Внимательный персонал сделает все, чтобы вам не пришлось ни о чем беспокоиться.

Все семейство отелей Rixos славится великолепным питанием, но Rixos Premium Magawish Suites & Villas – в особенности. Широкий ассортимент блюд станет сюрпризом для гурманов. В главном ресторане отеля на протяжении всего дня в формате шведского стола подают блюда интернациональной кухни. Изысканные угощения гостям предложат попробовать также в 5 ресторанах A La Carte: бразильском La Churrascaria, турецких Lalezar, Salt, Asian и People's.

Готовят для дорогих гостей Rixos Premium Magawish Suites & Villas лучшие шефы по специально разработанному меню авторской кухни. А главным шеф-поваром Rixos Premium Magawish Suites & Villas стал именитый кулинар Сержан.

"Я из Болу, город между Стамбулом и Анкарой, которая славится своими шеф-поварами. Вся моя семья – шеф-повара, можно сказать, кулинария у меня в крови. Я люблю готовить. Карьеру начал в Стамбуле, в нескольких ресторанах. Затем участвовал во многих кулинарных соревнованиях. У меня немало наград, и вот уже 6 лет я являюсь судьей на кулинарных соревнованиях. А начал работать в Rixos Hotels с 2002 в Rixos Premium Tekirova в качестве шеф-повара", – рассказал OBOZREVATEL именитый шеф.

Бармены отеля приготовят любой коктейль и побалуют вас вкуснейшими импортными напитками высочайшего качества. Наслаждаться роскошными блюдами гости будут в сопровождении живой музыки: саксофона, скрипки, виолончели, фортепиано.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas предлагает гостям размещение в огромной королевской вилле с шикарным видом на море площадью 944 квадратных метра. Здесь есть 4 раздельные комнаты, каждая со своим душем, просторная и удобная гостиная и кухня. Гостям Royal Villa предоставляется личный повар и батлер, отдельная кабана на пляже, возможность припарковать свой автомобиль во дворе виллы, гольф-кар. Приятным подарком станет прогулка на лошадях.

Эксклюзивной особенностью Rixos Premium Magawish Suites & Villas является наличие собственной конюшни с арабскими скакунами. Гости отеля смогут насладиться конной прогулкой вдоль моря или в пустыне. Это шикарная возможность устроить незабываемую фотосессию, отточить жокейское мастерство или просто провести время с красивыми животными.

Расслабиться и получить настоящее наслаждение можно в Anjana Spa, где предложат различные процедуры, способствующие омоложению тела и обретению внутренней гармонии. Турецкий хамам, джакузи, сауны и парные комнаты – вы непременно найдете что-нибудь для себя. Важно, что массажные процедуры выполняются квалифицированными профессиональными терапевтами. Вы будете в надежных руках.

Любителям активного отдыха Rixos Premium Magawish Suites & Villas предлагает посетить фитнесс-центр Exclusive Sports Club и провести занятия с профессиональными тренерами. Гости могут освежиться в салоне красоты и расслабиться в Vitamin bar с фрешами и детокс-коктейлями.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas – шикарный вариант для отдыха всей семьей. Дети смогут весело провести время в Rixy Club. Лучшие аниматоры позаботятся о каждом маленьком госте, окружат заботой и вниманием. Профессиональная команда покажет костюмированные представления, проведет уроки ремесел, устроит забавные игры.

Каждый вечер для гостей отеля играют лучшие ди-джеи, и каждый вечер – вас ждет новое представление, но и это еще не все. Rixos Premium Magawish Suites & Villas уже полюбился украинским звездам! Здесь отдыхают легендарная певица Ирина Билык, ведущая Леся Никитюк, судья популярного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. Для гостей отеля отыграли концерты Monatik и MARUV. Rixos Premium Magawish Suites & Villas приглашает самых популярных артистов для живых жарких выступлений перед гостями.

Подобрать лучший тур в Rixos Premium Magawish Suites & Villas поможет оператор Tez Tour, которому спокойно можно доверить организацию идеального отдыха.