Дым и пожар были видны издалека: под оккупированным Токмаком уничтожили топливозаправщик захватчиков. Видео

Силы обороны уничтожили топливозаправщик российских военных под временно оккупированным городом Токмак на Запорожье. Он загорелся прямо на автозаправочной станции, поэтому пожар и столб черного дыма от него были видны издалека.

Видео дня

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале он опубликовал несколько видео с яркой "бавовной".

По его словам, украинский FPV-дрон поразил АЗС под городом, где оккупанты как раз заправляли свою спецтехнику.

На месте удара вспыхнул пожар, который в дальнейшем привел к детонации резервуаров с бензином и дизельным топливом.

В пабликах оккупантов 2 декабря появилось видео "бавовны" в районе АЗС. Оно было снято с дороги на большом расстоянии, но хорошо продемонстрировало масштабы пожара.

Позже было опубликовано видео, предоставленное "Мариупольским сопротивлением". На этих кадрах уже отчетливо видна ликвидация военного топливозаправщика оккупантов и другие последствия для захваченной АЗС.

"Токмак. Прекрасная операция Сил обороны Украины. Хорошо", – прокомментировал Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 ноября ВСУ ударили из HIMARS по скоплению оккупантов на Запорожском направлении, в частности возле населенного пункта Таврия Васильевского района. Тогда было ликвидировано не менее 20 захватчиков.

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