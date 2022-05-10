'Да какая разница...' Актриса Елена Светлицкая на примере беженцев высмеяла украинцев, которые принципиально общаются на русском

Украинская актриса театра и кино Елена Светлицкая высмеяла русскоязычных украинцев. Звезда привела пример на беженцах, которые усердно изучают язык стран, в которых нашли убежище из-за войны РФ. Артистка призвала учить родной язык.

На своей странице в Instagram Светлицкая выложила ролик в котором в образе вынужденной переселенки заговорила на разных языках. Так она показала украинских беженок в Польше и Германии, которые сидят за учебниками и пытаются произнести иностранные слова (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Также Светлицкая показала украинку дома, которая говорит: "Ой, да какая разница, на каком языке мы разговариваем".

"Ну, что? Есть разница?" – подчеркнула актриса в конце видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и продюсер Наталья Могилевская нарвалась на резкую критику из-за заявления о необходимости трех государственных языков в Украине. Артистке посоветовали "идти следом за русским кораблем".