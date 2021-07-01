Аеропорт. Ви п'єте каву після паспортного контролю, дивитесь на літаки, які піднімаються над злітною смугою, та готуєтеся до власної пригоди. Від думки про майбутню подорож перехоплює подих. Це відчуття, що знайоме для більшості мандрівників.

Утім, пандемія COVID-19 сильно обмежила можливість вільно подорожувати світом. З'явилися багато нових правил, умов та нюансів, які не дають просто взяти наплічник, паспорт та на два-три дні полетіти відпочити в сусідню країну.

Технології допоможуть нам поступово повернутися до звичного життя. Зокрема, знову безпечно подорожувати, не збираючи купу документів і довідок для кожної країни окремо.

Мінцифра, МОЗ, НСЗУ, МЗС та ДПСУ працюють над розробкою і впровадженням COVID-сертифікатів у Дії. Це цифровий документ, який буде підтверджувати статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від COVID-19.

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Уже запустили їх у тестовому режимі в застосунку Дія. Беріть участь у бета-тесті, якщо ви отримали 2 дози вакцини від СOVID-19 в Україні. Зареєструватися можна за цим посиланням.

Як це працюватиме?

Згенерувати сертифікат можна буде в декілька кліків. Потрібно зайти у розділ "Послуги", обрати "COVID-сертифікат" і натиснути "Згенерувати сертифікат". Далі підписати Дія.Підписом заяву на обробку медичних даних, — і все. Необхідні дані підтягнуться з системи е-Health автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами.

COVID-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити, чи дійсний сертифікат, можна буде за QR-кодом. Це зручно, адже не потрібно додатково впроваджувати спеціальне обладнання.

Важливо уточнити, що для виїзду за кордон міжнародний сертифікат в Дії можна буде використовувати після взаємного визнання з Європейським союзом та іншими країнами світу та підписання відповідних угод. Уся актуальна інформація для подорожей громадян України за кордон — умови в‘їзду та транзиту, контакти посольств і консульств України за кордоном — доступна на онлайн карті МЗС України tripadvisor.mfa.gov.ua.

А що в ЄС?

Із 1 липня на території Євросоюзу запрацював застосунок EU Green Pass. У ньому будуть генеруватися 3 види COVID-сертифікатів: вакцинації, негативного результату ПЛР-тесту та підтвердження того, что людина перехворіла на COVID-19. Сам документ буде зашифровано в QR-код та підписано за допомогою електронного підпису, щоб запобігти можливим підробкам. Період впровадження застосунку на всій території Євросоюзу — півтора місяці.

Зараз до системи COVID-сертифікатів у ЄС підключені 27 країн-членів ЄС. І лише три за межами Євросоюзу, які входять до Європейської економічної зони — Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія.

До середини серпня буде перехідний період. Тому країни зможуть приймати й інші формати, які підтверджують вакцинацію, негативний результат тесту ПЛР або те, що людина перехворіла на коронавірусну хворобу.

Поступово будуть підключатися й інші держави, які пройдуть технічне тестування. Україна одна з перших країн за межами ЄС, яка розпочала комунікацію із командою ЄС щодо взаємного визнання COVID-сертифікатів. Ми на постійному зв’язку, отримуємо актуальну інформацію і адаптуємо під неї технічну частину.

Для того, щоб наші COVID-сертифікати приймали в інших країнах, впроваджуємо інфраструктуру міжнаціонального обміну відкритими ключами. Завдяки цьому за кордоном зможуть перевіряти дійсність українських сертифікатів. Ми готові до такого обміну з країнами ЄС. Адже документ розробляємо з урахуванням міжнародних вимог — EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

Схвалення українських COVID-сертифікатів в ЄС буде проходити в 4 етапи.

Перший — ЄС надає нам чекліст із переліком вимог щодо сертифікатів. Він необхідний, щоб впевнитися, що наші сертифікати відповідають європейській моделі. Далі — технічна перевірка з боку ЄС. Європейські технічні експерти перевіряють, чи відповідає специфікація наших сертифікатів європейським стандартам. Цей процес триватиме приблизно місяць.

Далі українські сертифікати затвердять країни-члени ЄС. Будуть підписуватися документи із кожною країною. Останній етап — фінальне тестування та масовий запуск послуги. Лише після цього етапу українці зможуть знову безпечно подорожувати до країн ЄС та тих, що підключаться до системи.

Тут важливо розуміти, що в кожної країни власні правила перетину кордону та список вакцин, з якими можна це зробити. Тому перед тим, як планувати подорож, потрібно буде уважно перевірити інформацію щодо в’їзду. Зазвичай, це можна зробити на офіційних урядових порталах інших країн.

Раніше подібні проєкти міжнародного рівня в Україні та світі втілювались роками. Готувались спеціальні реєстри, узгоджували юридичні моменти, створювались команди тестувальників. Уперше в такі короткі терміни країни створюють універсальні системи обміну інформацією, домовляються про взаємодію та впроваджують інновації. Саме технології дозволяють нам створювати унікальний світовий кейс із впровадження COVID-сертифікатів.

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