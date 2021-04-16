5 курйозних ситуацій на борту літака, які ледь не зірвали політ

Працівники авіації часто стикаються з ситуаціями, які ви не побачите в офісі або на діловій зустрічі. На борту літака можна за декілька годин отримати більше вражень, ніж за тиждень відпустки.

OBOZREVATEL зібрав найбільш незвичайні, веселі і зворушливі історії, сюжет яких розгортався в літаку. Іноді прямо на борту відбуваються доленосні події.

У 2017 році виліт рейсу авіакомпанії British Airways з Лондона у Сан-Франциско затримався, оскільки на борт потрапила миша. "Сталася дуже несподівана подія", – описав ситуацію член екіпажу у гучномовець. Літаки не мають права вилітати з гризунами, адже вони можуть пошкодити електроніку. Авіакомпанія прийняла рішення пересадити пасажирів в інший літак.

Поява малюків прямо в літаку — не рідкість, але завжди несподіванка для пасажирів і бортпровідників. У 2020 році лікарка Альона Федченко прийняла пологи у жінки з Таїланду на борту літака компанії Qatar Airlines, який летів з Дохи у Бангкок. Жінка приховала термін вагітності й пологи почались на висоті 13 тисяч метрів. На щастя, хлопчик народився здоровим.

Літак авіакомпанії Delta летів з Клівленда в Нью-Йорк, але перед посадкою затримався аж на 11 годин. Майже усі пасажири відмовилися летіти. Чекати залишилося двоє терплячих хлопців, які згодом полетіли тільки вдвох зазначеним рейсом.

Пасажир не хотів переплачувати за багаж, тому перед відльотом одягнув на себе всі речі, які збирався взяти із собою: 6 футболок, 4 светри, 3 пари джинсів, 2 пари кросівок, 2 куртки та 2 капелюхи. Під час польоту він втратив свідомість від теплового удару. Про це повідомили у Daily Mail.

У 2012 році 11-річний Ліам Коркоран без квитка і документів потрапив у літак, що летів з Англії в Італію. Хлопчик давно хотів здійснити повітряну подорож і втік під час прогулянки з мамою. Зайти в салон літака виявилося нескладно: спочатку підліток пройшов перевірку служби безпеки, потім загубився в натовпі і прослизнув на паспортному контролі. Порушника виявили, коли повитряне судно знаходилося на висоті.

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