Бояться нечего? Три факта о турбулентности, которые удивят многих

Турбулентность – не один из самых приятных периодов во время полета. Некоторые люди только и потому панически боятся летать. Впрочем, как ни странно, бортпроводники наоборот любят воздушные ямы.

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Об этом рассказал Daily Mail бывший стюард Джей Робертc из престижной авиакомпании Emirates. Он уверил, что не следует ужасаться турбулентности.

"Я знаю, что самолеты не терпят бедствие из-за турбулентности. Возможность столкнуться с сильной турбулентностью очень низкая", – отметил стюард.

Робертс также добавил, что когда чувствует турбулентность как пассажир или член экипажа, то его внутренний ребенок чувствует "тряску" как американские горки, и ему нравится путешествие. Бортпроводники любят турбулентность, потому что для них это долгожданное время перерыва и отдыха, пассажиры тогда не "бегают" в туалет и не надоедают запросами.

Робертс сказал, что турбулентность можно разделить на три категории: легкую, умеренную и сильную: "Мягкая – это то, с чем вы обычно сталкиваетесь во время полетов. Знак ремня безопасности, скорее всего, появится, но экипаж остается активным в салоне или будет передвигаться по кабине без изменения своего поведения".

В ходе умеренной турбулентности Робертс сказал, что сотрудники полета отойдут от служебных обязанностей, полностью приостановят обслуживание и выдачу горячих напитков.

О сильной турбулентности должен сообщить капитан борта через громкоговоритель. Команда бортпроводников будет повторять время от времени, что нужно сохранять ремни безопасности застегнутыми, а сами они сядут на свои места и тоже пристегнутся.

Во время этого вещи не на полках для ручной клади могут разлетаться салоном и травмировать пассажиров, именно поэтому важно все тяжелые и твердые предметы паковать туда. Впрочем, сам бортпроводник Робертс сообщил, что за 13 лет работы никогда не сталкивался с сильной турбулентностью.

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