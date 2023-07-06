Англичанка съездила в три страны по цене менее £50: в чем хитрый фокус упорного путешественницы

29-летняя Сабина Троянова из Восточного Лондона сумела устроить себе поездку в три разных европейских города менее чем за 50 фунтов стерлингов и раскрыла свою интересную тактику получения дешевых билетов.

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Сначала она нашла рейс в Дублин из Лондона всего за £12,99 во вторник, 9 мая, и улетела на следующее утро. Проведя пару дней в столице Ирландии, Сабина вылетела в Марсель, Франция, всего за 17,38 фунта стерлингов, а затем вылетела в Пальму в Испании, где ее третье место путешествия. Последний этап полета обошелся ей в 16 фунтов, пишет MSN.

Женщина поставила своей целью осуществить самый дешевый рейс в новую страну. Она рассказала, что бронировала каждый рейс накануне вечером, чтобы узнать следующий пункт назначения. А каждый новый город исследовал пешком.

Путешественница использовала мобильное приложение для поиска самого дешевого рейса в свое следующее место. Она поставила перед собой четыре задания для каждой страны, которую посетила, сказав: "Мне нужно было есть национальное или региональное традиционное блюдо. Дальше было что-то сладкое – снова из области. Потом мне пришлось найти интересную женщину по истории и, наконец, книгу местного автора ".

Сабина остановилась в общежитии за 88,88 фунтов стерлингов в Дублине и съела традиционное ирландское рагу в пабе, добавив кружку пинты Гиннеса, затем нашла традиционную булочку и провела время с друзьями, живущими в городе.

В Марселе Сабина остановилась за 94,26 фунта стерлингов и обнаружила региональное рагу из морепродуктов.

Ее последняя остановка в Пальме – она остановилась в хостеле за 80,36 фунта стерлингов на две ночи с бассейном на крыше.

Сабина говорит на испанском и французском, но настаивает, что было бы достаточно легко передвигаться без ее знания языка.

"Суть этого заключалась в том, чтобы показать, насколько доступными могут быть путешествия. Если бы вы совершали это еженедельно, это оказало бы огромное влияние на окружающую среду", – добавила путешественница.