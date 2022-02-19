Что взять с собой в поезд. Список необходимых вещей, которые пригодятся в поездке

Проводница национальной железнодорожной пассажирской корпорации Amtrak Сэм Уайт уже более семи лет совершает 20-часовые поездки в поезде. Она поделилась советами о том, что обязательно нужно брать с собой в дорогу.

Как пишет Insider, Уайт существенно сузила свой упаковочный лист до нескольких предметов первой необходимости. Ниже приводим список.

Рюкзак

В нем хорошо хранить все личные вещи, а также не нужно регистрировать ручную кладь .

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Подушка для шеи

Так как сон в длительных поездках необходим, то стоит подумать, как можно сделать его комфортным. Подушка для шеи облегчит засыпание даже в чужом и неудобном месте.

Бутылка с водой

Лучше брать бутылку с термоизоляцией, так как она сохранит температуру воды намного дольше, чем пластиковая, что очень удобно, когда вы едете на поезде в очень долгую поездку.

Закуски

Так можно не только сэкономить деньги, но и здоровье.

Жевательная резинка

Это на случай, если к туалету будут большие очереди и вы не успеете почистить зубы.

Наушники

Так вы сможете изолировать себя от шума и спокойно уснуть.

Зарядные устройства

В поездке всегда нужно быть на связи. Поэтому гаджеты в обязательном порядке должны быть в рюкзаке.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть вещи, которые нельзя делать в самолете. Бортпроводники утверждают, что они могут спасти жизнь.