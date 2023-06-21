Запухшие глаза и руки-когти: как отдаленные работники могут выглядеть уже через 70 лет. Фото

Удаленная работа – это удобный способ заработка, который не требует ежедневно рано просыпаться и добираться в офис. Но такой вид труда оказывает негативное влияние на здоровье человека, ведь мы мало двигаемся и редко выходим на свежий воздух.

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Издание Furniture At Work показало, как может выглядеть удаленный работник до 2100 года. Модель по имени Анна имеет ужасный вид – горб, темные глаза и руки, похожие на когти – это последствия работы из дома (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Анна демонстрирует много физических эффектов из-за постоянного использования технологий, влияния экрана и плохой осанки, а также подчеркивает потенциальные проблемы с психическим здоровьем", - отмечают в Furniture at Work.

На визуализацию типичного работника из дома команду натолкнуло исследование Университета Лидса, показавшее, что треть британских работников не имеют специального рабочего места на дому.

"Чтобы визуализировать последствия отсутствия должного места для работы на дому, мы использовали научные исследования и сотрудничали с экспертами в области здравоохранения, чтобы показать, как может выглядеть удаленный работник будущего", - объяснили в Furniture At Work.

Если вы работаете из дома, обязательно обустройте себе удобное рабочее место. Лежа на диване, вы только испортите себе спину, а от компьютерного экрана покраснеют и разбухают глаза.

Набор веса неизбежен во время удаленной работы, потому что тело мало двигается, а из-за недостатка свежего воздуха иммунная система слабеет. Возникает тревога и депрессия без живого общения с людьми.

Чтобы избежать страшных последствий, необходимо следить за своим здоровьем и больше двигаться. Если вы уже долго просидели в кресле и чувствуете усталость, то сделайте зарядку и не забывайте о своих глазах. Каждые 20 минут отводите взгляд от экрана на 20 секунд, двигая зрачками сверху вниз и с одной стороны в другую. Также правильно питайтесь, чтобы предотвратить набор лишнего веса.

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