Зачем ставить стаканы с водой и солью в микроволновку: уловки хозяек

Не все любят еду разогретую в микроволновке из-за того, что она часто получается слишком сухой. Причиной тому принцип работы печи. Именно поэтому рекомендуется ставить вместе с блюдом внутрь камеры стакан с водой. Но это не единственная причина, почему нужно ставить в микроволновку воду. К тому же размещать в ней полезно будет и соль.

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OBOZREVATEL узнал, в чем суть этих лайфхаков. Простые действия избавят от лишних проблем.

Стакан с водой

Во-первых, во время разогрева пищи нагревается также и вода в стакане или чашке. Она делает атмосферу внутри микроволновки немного более влажной, из-за чего блюдо получается более сочным. Но на этом преимущества такого соседства не заканчиваются.

Микроволновые печи конструируют в расчете на работу с заполненной камерой. Если она будет работать пустой или даже едва заполненной, это быстро приведет к поломке прибора. Именно поэтому, если вы разогреваете малое количество пищи, например один кусок пиццы, сосуд с водой создаст необходимую для корректной работы нагрузку.

И не бойтесь, что это размочит вашу пищу до состояния каши. За 30-60 секунд, которые проводит блюдо в нагревательной камере, вода не успеет закипеть и наполнить пространство избыточным количеством пара. Увлажнение будет совсем незначительное, но достаточное.

Тарелка с солью

На самом деле, греть соль в микроволновке нет нужды. Это вещество можно так использовать благодаря его поглотительным свойствам.

Дело в том, что еда, которую вы ставите в печь, имеет запах, который со временем скапливается и открывать микроволновку становится не очень приятно. Чтобы избавиться от этой вони и нужна соль. Оставьте ее ночью внутри закрытого прибора. Причем лучше рассыпать соль тоненьким слоем, но так, чтобы поверхность была как можно большей. Так средство сработает лучше. К утру соль уберет все посторонние запахи.

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