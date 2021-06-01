YouTube ввел новые правила с 1 июня: что изменилось

YouTube с 1 июня изменил политику конфиденциальности. Компания ввела запрет на сбор информации, которая может быть использована для идентификации личности.

О действии ряда нововведений OBOZREVATEL стало известно из опубликованного Обновления Условий использования YouTube.

Что изменилось в правилах YouTube с 1 июня:

запрещается собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например имена пользователей;

рекламу будут вставлять во все видео;

вводятся налоги для иностранных видеоблогеров;

будут облагаться налогом доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, видео хостинг YouTube раздаст 100 млн долларов для создателей коротких видео YouTube Shorts, что соберут наибольшее количество просмотров.